Рядом со школой на Аминева в Самаре нашли боевые патроны и обрез
14 ноября 2018 18:50
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Стали известны результаты судебно-баллистической экспертизы предметов, которые нашли на пустыре рядом со школой на Аминева. О них 63.ru сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
— Самодельное оружие и патроны можно было использовать для стрельбы, — пояснили в областном главке. — По факту обнаружения правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов». Стражам порядка предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Это не первый случай, когда горожане находят рядом с жилыми домами оружие. В середине октября жители девятиэтажки на улице Металлистов нашли завернутое в тряпки ружье и патроны в подъезде. На месте происшествия работали полиция, МЧС и скорая.
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