На проспекте Масленникова в Самаре водитель сбил девушку и уехал

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Сотрудники полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении жительницы Самары с травмой головы установили, что 11.02.2019 примерно в десять часов вечера водитель, управляя автомобилем, двигался в Самаре по проспекту Масленникова в сторону ул. Скляренко, напротив дома № 8 по проспекту Масленникова, нарушил правила проезда пешеходного перехода и совершил наезд на девушку 2000 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся. После обращения в лечебное учреждение пострадавшая госпитализирована.Автомобиль: предположительно иностранного производства, темного цвета.Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП или личности водителя, сообщить информацию по телефонам: (846) 9519121, 89272961735 или 020 (102).