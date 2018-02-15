На пожаре в Самарской области погибли трое детей
15 февраля 2018 10:48
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14 февраля около 10 часов вечер загорелся частный дом многодетной семьи в селе Кинель-Черкасского района.
Как рассказали Samru.ru в минздраве Самарской области В огне погибли 2-летний мальчик и 4-месячные мальчик и девочка (близнецы). Еще четыре ребенка смогли выбраться из дома, они госпитализированы. Матери помогли выйти соседи, она в больнице.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
"По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, проживала семья с семью малолетними детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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