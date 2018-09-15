На Волжском проспекте в Самаре 28 человек тушили пожар в вентиляции

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14 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, Волжский проспект.Горели жировые отложения и утеплитель в вентиляции на 8 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 9 единиц техники.Они справились с огнем меньше чем за полчаса.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.