100 тысяч товаров с признаками контрафактности выявили самарские таможенники
23 января 2018 13:17
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За последние три месяца самарской таможней в рамках проведенных мероприятий было выявлено порядка 100 тысяч единиц различных товаров народного потребления.
Из них крупные партии были выявлены в конце декабря 2017 года - это около 17,3 тысяч единиц контрафактной обуви с товарными знаками Adidas, Nike, Reebok, New Balance. Также во время первого рейда 2018 года была задержана партия поддельных спортивных костюмов, джинсов и курток под брендами Adidas, Nike, Reebok, Puma, DG в количестве свыше 12 тысяч единиц. Вся продукция направлялась из Казахстана в Москву.
Наряду с поддельной одеждой и обувью, на складе журналистам была представлена большая партия парфюмерной продукции в количестве почти 50 тысяч единиц, маркированной тридцатью известными товарными знаками. Товар был выявлен в ноябре прошлого года.
Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев рассказал журналистам, что по информации представителя правообладателя Nike, только данной спортивной компании причинен ущерб на 50 миллионов рублей. Представители правообладателей таких известных товарных знаков, как Chanel, Dior, Gucci, тоже признали выявленную парфюмерную продукцию, как товар с признаками контрафактности, и оценили свой ущерб в десятки миллионов рублей. Дальнейшую судьбу контрафактного товара будет решать суд.
Рустам Тунтаев отметил, что одним из направлений выявления контрафактной продукции является работа мобильных групп, которые уже два года на постоянной основе действуют и в Самарской таможне. Для успешной деятельности мобильных групп в декабре 2017 года в Самарскую таможню поступили специальные мобильные комплексы, благодаря которым появилась возможность проверять сопроводительную документацию по различным базам данных прямо на месте оперативного мероприятия, сообщает пресс-служба таможни.
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