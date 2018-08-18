12 человек тушили пожар на ул. Стара-Загора в Самаре
18 августа 2018 11:50
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Утром в субботу, 18 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара - Загора, произошел пожар. Горели домашние вещи на 4 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Они потушили пожар менее чем за полчаса.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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