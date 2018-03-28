115 тысяч рублей перед собственной дочерью задолжала жительница Тольятти

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Мать троих детей, чья младшая дочь находится на попечении своей старшей сестры, была обязана выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка ¼ часть от своего заработка. Однако гражданка Л. обязательства свои не исполняла и вела аморальный образ жизни. За время уклонения должницей от выплаты алиментов ее долг перед дочерью составил 115 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении женщины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил гражданке Л. наказание в виде обязательных работ. Однако данные меры не помогли женщине изменить свое отношение к дочери.В отношении алиментщицы судебными приставами-исполнителями было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», в соответствии с которой должница могла быть приговорена к лишению свободы сроком на 1 год. Страх перед арестом побудил гражданку Л. прекратить вести аморальный образ жизни, перестать злоупотреблять алкогольными напитками, устроиться на работу и полностью погасить задолженность перед дочерью в размере 115 тысяч рублей.Судебными приставами-исполнителями по месту работы женщины было направлено постановление об удержании ¼ части от всех получаемых денежных средств. Взысканная сумма будет перечисляться в пользу младшей дочери гражданки Л.