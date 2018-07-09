544 кг мяса говядины без ветеринарных документов задержали под Самарой
9 июля 2018 12:52
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Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ по Самарской области и ДПС ГИБДД Управления ГУ МВД по Самарской области при проведении досмотра автомобиля на мобильном посту ДПС, обнаружена партия мяса говядины в количестве 2 туши, перевозимая гражданином Самарской области общим весом 544 кг без документов, подтверждающих ее качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе на частях туш отсутствовали клейма.
Вся мясопродукция направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством, сообщает самарский Россельхознадзор.
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