20 часов за обязательными работами проведет жительница Самарской области, не захотевшая лечиться от зависимости

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Женщину, задержанную на одной из улиц г. Отрадного сотрудниками полиции за употребление наркотических средств, привлекли к административной ответственности. Судом было принято решение назначить гражданке К. штраф в размере 4 тысяч рублей и обязать ее, как состоящую на учете у врача-нарколога, пройти лечение в специализированном медицинском учреждении.Несмотря на то, что женщина знала о возложенных на нее обязанностях, она не торопилась исполнять решение суда и всячески уклонялась от выплаты штрафа. Не приходила на прием в медицинское учреждение и продолжала вести аморальный образ жизни.В рамках возбужденного в отношении гражданки К. исполнительного производства работниками Службы было вынесено постановление о принудительном приводе должницы в отдел. Судебные приставы осуществили выход по месту ее проживания. Застав женщину дома и доставив в отдел. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.Теперь должнице предстоит не только пройти курс лечения и уплатить штраф, но и провести 20 часов за благоустройством родного района.