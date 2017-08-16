В Богатовском районе задержали подозреваемого в краже 100 тысяч рублей

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В полицию за помощью обратилась женщина, которая сообщила о пропаже принадлежащих ей денег из сумки. Полицейские выяснили, что потерпевшая имела при себе денежные средства в сумме 100 000 рублей. Как установлено стражами правопорядка, пришла к своим знакомым, и немного задержалась у них в гостях, оставив сумку с деньгами без присмотра. Однако, когда она собралась уходить, обнаружила пропажу денег.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили лиц, которые могли в период исчезновения денежных средств находиться в доме. Собранные в ходе работы материалы свидетельствовали о том, что деньги мог похитить один из жителей села Борское. Полицейские установили местонахождение и задержали мужчину. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1978 года рождения. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что подозреваемый, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил из сумки деньги, а затем потратил их на собственные нужды, сообщает облМВД.В настоящий момент о краже возбуждено уголовное дело.