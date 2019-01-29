Елена Лапушкина встретилась с официальной делегацией из Челябинска

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Делегацию, в состав которой вошли глава администрации Калининского района Челябинска Сергей Колесник, глава администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел, депутат городской Думы Виталий Родионов, начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Ленинского района Челябинска Сергей Евдокимов и другие, поприветствовала лично Глава Самары Елена Лапушкина:«Нам крайне приятно, что есть заинтересованность в общении и обмене опытом, ведь Самара и Челябинск были первыми городами, которые провели у себя реформу местного самоуправления. Нами уже были предприняты определенные шаги, поэтому особенно интересно сейчас сравнить результаты, обсудить плюсы и минусы, - обратилась Глава города к членам делегации. - Я уверена, есть вопросы, в которых мы сможем что-то друг другу подсказать, передать опыт. Надеюсь, эти два дня работы в Самаре станут плодотворными для обеих сторон».Особое внимание на встрече было уделено работе административных комиссий, которые есть в каждом внутригородском районе Самары.«У нас в районах нет административных комиссий, но, работая в муниципалитете, мы прекрасно понимаем, что это реально действующих механизм, и не имея его в руках, очень тяжело работать. Мы знаем, что в Самаре такие комиссии есть и хотим ознакомиться с принципами их работы», - сказал Александр Орел.Также гости из Челябинска задали вопрос Елене Лапушкиной о реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Самары.«При том, что федеральный проект единый, подходы в субъектах абсолютно разные. У нас, к примеру, все общественные пространства поделены по районам. Нет объектов, которые бы в рамках программы благоустраивались именно силами города, что приводит к определенным затруднениям», - рассказал Александр Орел.Елена Лапушкина рассказала, что в Самаре работа по реализации программы выстроена по-иному: благоустройством дворовых территорий занимаются районные администрации, а работу по обновлению общественных пространств проводит уже городская Администрация.Кроме того, представители делегации из Челябинска заинтересовались опытом Самары в вопросе благоустройства и развития набережной как точки притяжения горожан и проведения культурно-массовых мероприятий, а также попросили рассказать о создании учреждений по благоустройству внутри каждой районной администрации, передает пресс-служба администрации Самары.