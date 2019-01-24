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Дмитрий Азаров проверил, как организована подача тепла в больнице им. Середавина

24 января 2019 15:23
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Все палаты обеспечены обогревательными приборами, пациенты и врачи неудобств не испытывают.
От оперативного реагирования-к проверке исполнения поручений.

Губернатор Дмитрий Азаров проверяет, как организована подача тепла в больнице им. Середавина.

Главврач больницы доложил, что в период отключения подача тепла была организована по резервной схеме за нескольких часов.

Температура в палатах не опускалась ниже 18 градусов, сейчас - на несколько градусов ниже норматива (25 градусов для больниц). Все палаты обеспечены обогревательными приборами, пациенты и врачи неудобств не испытывают. 

Дмитрий Азаров пожелал землякам скорейшего выздоровления.

Здесь же, в  СКОБ губернатор проводит оперативное совещание по теплоснабжению объектов здравоохранения в зоне отключения, а также оказанию помощи пострадавшим.

Дмитрий Азаров распорядился постоянно мониторить ситуацию, чтобы граждане в полном объёме получали медицинскую помощь.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Азаров объяснил, почему считает важным лично руководить ликвидацией последствий аварии в  Самаре, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



Политика региона
24 января 2019  15:23
Все палаты обеспечены обогревательными приборами, пациенты и врачи неудобств не испытывают.
Дмитрий Азаров проверил, как организована подача тепла в больнице им. Середавина
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