Дмитрий Азаров проверил, как организована подача тепла в больнице им. Середавина
24 января 2019 15:23
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Губернатор Дмитрий Азаров проверяет, как организована подача тепла в больнице им. Середавина.
Главврач больницы доложил, что в период отключения подача тепла была организована по резервной схеме за нескольких часов.
Температура в палатах не опускалась ниже 18 градусов, сейчас - на несколько градусов ниже норматива (25 градусов для больниц). Все палаты обеспечены обогревательными приборами, пациенты и врачи неудобств не испытывают.
Дмитрий Азаров пожелал землякам скорейшего выздоровления.
Здесь же, в СКОБ губернатор проводит оперативное совещание по теплоснабжению объектов здравоохранения в зоне отключения, а также оказанию помощи пострадавшим.
Дмитрий Азаров распорядился постоянно мониторить ситуацию, чтобы граждане в полном объёме получали медицинскую помощь.
Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Азаров объяснил, почему считает важным лично руководить ликвидацией последствий аварии в Самаре, передает пресс-служба облправительства.
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