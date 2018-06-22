Зять президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев назначен советником президента России на общественных началах
22 июня 2018 23:14
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Валентин Юмашев является советником президента на общественных началах «уже лет 15, если не больше», сказал РБК знакомый Юмашева. У старого указа о назначении Юмашева советником не было никаких сроков, добавил собеседник РБК. Публично о том, что Юмашев является советником президента, ранее не сообщалось.
У Юмашева все это время был собственный кабинет на Старой площади, сказал источник, близкий к администрации президента. Он предоставил РБК фото кабинета Юмашева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что Юмашев является советником президента уже 18 лет. По его словам, указы о переназначении Юмашева «были и раньше». На уточняющий вопрос, почему они не публиковались и действительно ли публикация нынешнего указа стала следствием технической ошибки (об этом сообщала русская служба Би-Би-Си), Песков не ответил.
Валентин Юмашев родился в 1957 году в Перми и в подростковом возрасте с матерью переехал в Подмосковье. Подрабатывал дворником на даче Корнея Чуковского, учился на журналиста, а после армии в 1970-х и 1980-х годах работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», журнале «Огонек». В 1990-х годах был заместителем главного редактора и главредом журнала «Огонек», генеральным директором ЗАО «Огонек».
Еще в 1989 году Юмашев познакомился с Борисом Ельциным. В первой половине 1990-х выступал его литературным помощником, а перед выборами 1996 года входил в его предвыборный штаб. После победы Ельцина занял пост советника президента по вопросам взаимодействия со СМИ, а весной 1997 года возглавил Администрацию президента. В конце 1998 года его на этой должности сменил Николай Бордюжа, а Юмашев был назначен советником президента на общественных началах.
После отставки Ельцина Юмашев в 2000 году стал соучредителем Фонда первого президента России. Он также был соавтором Ельцина при создании книг «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента».
С 2002 года политик женат вторым браком на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В своем интервью в конце 2015 года она рассказывала, что с 2011 года большую часть своего времени они с мужем посвящали музею Бориса Ельцина в Екатеринбурге. На торжественном открытии музея политика не было, но Владимир Путин особо отметил роль в создании музея самого Юмашева и его жены. «Но двух человек я бы все‑таки отметил особо — это Татьяна Борисовна и Валентин Борисович Юмашевы. Если бы не их усилия, Центра бы не было точно», — сказал тогда Путин.
В 2016 году СМИ сообщили, что Юмашев в США проходит лечение от онкологического заболевания. При этом сообщалось, что врачи рассчитывают на успешный исход лечения.
В феврале 2018 года политик выступил гарантом мировой между акционерами «Норникеля» Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным. Также он помог урегулировать акционерный конфликт в компании в 2012 году.
Дочь Юмашева от первого брака Полина замужем за предпринимателем Олегом Дерипаской. С 2017 года она владеет 6,9% в компании En+. Кроме того, она возглавляет совет директоров издательского дома Forward Media Group (издания Furfur, The Village, Wonderzine и др.).
По данным СМИ, Юмашеву принадлежала доля в ОАО «Сити» (компания, управляющая Московским международным деловым центром «Москва-Сити»), однако Татьяна Юмашева в интервью РБК это опровергала.
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Комментарии
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