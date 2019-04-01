Зеленский закрепил отрыв от Порошенко после обработки более 90% голосов
1 апреля 2019 21:30
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Зеленский получил 30,26% голосов, на втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко (15,96%), тройку замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,37%). Разрыв между ними составил 14,3%. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место с 11,54% голосов.
Ранее, по итогам подсчета 70% голосов, Зеленский получил 30,46% голосов, Порошенко — 16,18%, Тимошенко — 13,15%. Разрыв между лидерами голосования составлял 14,28%.
Выборы президента Украины прошли 31 марта, явка составила 63,53%. По результатам первых подсчетов ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Утром 1 апреля председатель украинской ЦИК Татьяна Слипачук официально подтвердила необходимость проведения второго тура президентских выборов.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что Россия не признает итоги выборов президента Украины. Окончательное решение будет принято по итогам второго тура, а также будет зависеть от того, как украинские власти отреагируют на жалобы о нарушениях. Ранее Косачев отмечал, что в случае переизбрания Порошенко Украину ждет разрыв экономических связей с Россией.
В МИД России назвали прошедшую избирательную компанию на Украине «самой грубой, грязной и ожесточенной». Из-за нарушений на выборах украинское МВД возбудило 39 уголовных дел, всего полиция получила почти 2,2 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Однако каких-либо серьезных нарушений не было замечено.
Международные наблюдатели сочли состоявшиеся на Украине выборы свободными, конкурентными, а также отметили их высокую организацию. При этом они отметили наличие технических кандидатов на выборах и использование медиа для освещения избирательных кампаний ряда претендентов на пост главы государства.
Фото: ТАСС
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Набрав больше голосов, чем действующий глава государства Петр Порошенко (15,98%) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,36%) вместе взятые. Политика региона
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