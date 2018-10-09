Здравоохранение Самарской области получит поддержку из федерального бюджета

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Во вторник, 9 октября, в ходе рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской областипровел ряд встреч в федеральных ведомствах. В частности, Глава региона встретился с и.о. Министра здравоохранения РФ. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение» на территории Самарского региона.Нацпроект включает в себя восемь направлений, которые охватывают практически все сферы отрасли – от развития первичной медико-санитарной помощи, до профильного образования. Одна из ключевых задач – снижение смертности трудоспособного населения, в том числе от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого в субъектах России будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи. Пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Особое внимание будет уделено детскому здоровью – в рамках федеральной программы планируется строительство и ремонт детских больниц и поликлиник. Все указанные цели отражены в майском Указе ПрезидентаПо итогам встречи и.о. руководителя Минздрава России с Губернатором Самарской области достигнут ряд важных договоренностей в рамках реализации федеральных программ. «Мы договорились практически по всем направлениям, заявленным регионом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Есть необходимость доработать ряд проектов для того, чтобы получить подтверждение финансирования». Глава региона пояснил, что эта работа до конца этого года будет полностью завершена.Отдельно в рамках встречи обсуждался вопрос технической модернизации лечебных учреждений Самарской области. «Все вопросы, связанные с оборудованием, со скорой медицинской помощью, цифровизацией системы здравоохранения, решены – заявка Самарской области полностью подтверждена», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Сегодня Глава региона также встретился с Министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Стороны обсудили реализацию еще одного важного приоритетного проекта «Образование», который рассчитан на 6 лет. В рамках его реализации запланировано строительство детских садов, школ, модернизация оборудования учреждений. Все меры направлены на повышение качества и уровня образования в России.Дмитрий Азаров отметил, что регион в кратчайшие сроки намерен подготовить заявку по тем критериям, которые буквально недавно были определены министерством, для участия региона в национальном проекте.«Рассчитываю, что мы также получим подтверждение выделения федеральных средств на реализацию проектов на территории Самарской области», – выразил уверенность руководитель региона, передает пресс-служба облправительства.