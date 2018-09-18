"Заметят все". Путин рассказал об ответе России на крушение Ил-20 в Сирии
18 сентября 2018 18:59
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— Что касается ответных действий, то они будут прежде всего направлены на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все, — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии.
Ил-20 исчез во время атаки четырёх израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в провинции Латакия. Также в это время были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата. Минобороны РФ расценивает действия Израиля как враждебные. Россия оставила за собой право на адекватные действия в отношении Израиля из-за Ил-20.
Однако Израиль возложил ответственность за крушение Ил-20 на Сирию, Иран и "Хезболлу".
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