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Заместитель полпреда Алексей Сухов принял участие в заседании членов Ассоциации городов Поволжья в Казани

15 ноября 2017 15:45
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На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. Также в повестку включены вопросы о приеме новых членов и выборах руководящих органов управления Ассоциации городов Поволжья.
15 ноября 2017 года в Казани состоялось Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья, участие в котором приняли заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр города Казани Ильсур Метшин, а также главы административных центров и городов регионов ПФО, представители общероссийских, межрегиональных и межмуниципальных объединений по местному самоуправлению.

На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. Также в повестку включены вопросы о приеме новых членов и выборах руководящих органов управления Ассоциации городов Поволжья.

Заместитель полпреда Алексей Сухов поприветствовал собравшихся от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и отметил важную роль органов местного самоуправления в государственной, политико-правовой сфере общественной жизни. Также Алексей Сухов высоко оценил роль Ассоциации городов Поволжья для развития МСУ, так как подобные встречи позволяют руководителям муниципалитетов обмениваться опытом и положительными практиками, повышать свои компетенции.

«В Приволжском федеральном округе одной из наиболее авторитетных площадок является Ассоциация городов Поволжья, которая на протяжении 19 лет успешно координирует деятельность крупных городов. При этом за последние три года существенно расширилась география Ассоциации – с 15 до 25 городов. Данная тенденция сохраняется по сегодняшний день», – подчеркнул заместитель полпреда.

В ходе выступления Алексей Сухов отметил успешную совместную работу Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, который возглавляет лично полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, и Ассоциации городов Поволжья по выработке предложений в целях совершенствования федерального законодательства.

Отмечено, что за последние годы на федеральном уровне учтены предложения по вопросам контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления, а также реализации норм антикоррупционного законодательства в части предоставления депутатами и главами муниципальных образований деклараций. В текущем году совместные предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере благоустройства территорий приняты во внимание Минстроем России.

Особое внимание Алексей Сухов обратил на необходимость повышения уровня взаимодействия ОМСУ с населением, особенно в период выборов: «Одной из главных задач, стоящих перед властью всех уровней является обеспечение общественно-политической стабильности в период избирательной кампании и легитимности результатов. Также необходимо выстроить систему проведения предварительной оценки
проектов управленческих решений, имеющих высокую социальную значимость с точки зрения восприятия населением и влияния на общественно-политическую ситуацию в муниципальных образованиях».

На собрании избраны руководящие органы Ассоциации городов Поволжья. По результатам голосования и единогласного мнения председателем Ассоциации вновь стал мэр города Казани Ильсур Метшин. Алексей Сухов поблагодарил Ильсура Метшина за безупречную работу и вручил ему Благодарность полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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Комментарии



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15 ноября 2017  16:05
Заседание проходит в Казани под председательством главы Ассоциации, мэра Казани Ильсура Метшина.
Первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев принимает участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья
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15 ноября 2017  15:45
На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. Также в повестку включены вопросы о приеме новых членов и выборах руководящих органов управления Ассоциации городов Поволжья.
Заместитель полпреда Алексей Сухов принял участие в заседании членов Ассоциации городов Поволжья в Казани
На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. Также в повестку включены вопросы о приеме новых членов и выборах... Политика региона
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