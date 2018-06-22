Заместитель полпреда Алексей Сухов обсудил основные вопросы развития казачества в регионах ПФО

149

19 июня 2018 года состоялось заседание Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе Совета при Президенте России по делам казачества, которое провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов. В совещании приняли участие заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии Алияр Абдуллаев, заместители высших должностных лиц субъектов Федерации округа, курирующие вопросы казачества, руководители региональных управлений Минюста, военкоматов и атаманы казачьих организаций.На заседании обсуждены актуальные вопросы реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении казачества до 2020 года (далее – Стратегия), призыва казаков на военную службу и взаимодействия с подразделениями Росгвардии, а также вхождения казачьих обществ в государственный реестр.Открывая заседание, Алексей Сухов поблагодарил казаков за активную работу в обеспечении охраны общественного порядка в ходе выборов Главы государства и обозначил основные задачи Окружной комиссии по делам казачества на 2018 год.Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО отметил, что в последние годы на государственном уровне ведётся планомерная работа по развитию казачества. Главой государства утверждена Стратегия до 2020 года, которая определяет основные направления деятельности различных органов власти. С 2015 года во всех регионах ПФО действуют планы, которые предусматривают нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации указанной Стратегии, а также мероприятия по организации работы с молодежью, сохранению и развитию культуры казаков.Алексей Сухов обратил внимание представителей региональных органов исполнительной власти на необходимость совершенствования нормативных правовых актов в отношении казачества, а также разработки и утверждения планов реализации Стратегии на период 2019-2020 годов.В ходе заседания заслушаны доклады атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова, атамана Самарского окружного казачьего общества Андрея Терновского и атамана Оренбургского отдельского казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего войска» Сергея Слепова по вопросам призыва казаков на военную службу и внесения казачьих обществ в государственный реестр. Принято решение об усилении работы по организации призыва казачьей молодежи на военную службу в 2018 году и активизации деятельности по включению казачьих обществ в госреестр.Кроме этого, участники встречи обсудили подготовку и проведение выборов атаманов Волжского войскового казачьего общества и Оренбургского казачьего войска, а также учредительного круга Всероссийского казачьего войска в IV квартале 2018 года, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.