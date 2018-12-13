За критику России в интернете будут сажать или штрафовать
13 декабря 2018 00:33
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Под этим подразумеваются материалы, выражающие неуважение к обществу, государству, символам России и органам власти. В зависимости от содержания предлагается ввести два наказания: 1000-1500 рублей или арест на 15 суток, передает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.
"Речь идёт совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении. То, что не попадает, например, под действие статьи 319 УК РФ. Те изменения, которые мы предлагаем, там практически воспроизводится статья о мелком хулиганстве, просто она не для общественных мест, а для информационного пространства в сети.
То есть, это обращение к неограниченному кругу лиц, выражающее в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным символам и т.д. То есть, речь идёт именно о неприличной форме, а не о неуважении. Неуважение как таковое — это обычные вещи", - пояснил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин
Второй законопроект предусматривает блокировку ресурсов, распространяющих неуважительные материалы в сети.
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