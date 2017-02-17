Жизнь — как праздник

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27 января в правительстве Самарской области прошло совещание под председательством. Тема – сокращение бюджетных расходов. Основной вопрос повестки дня, как сообщали из правительства, продиктован сложной экономической ситуацией, сложившейся в стране и, как следствие, – в области. Николай Иванович сообщил собравшимся, что в ближайшее время до всех администраций на местах будут доведены ориентировочные цифры по сокращению штатов, а также по исполнению ряда экономических показателей. В случае невыполнения территориями этих поручений их финансирование из областного бюджета будет пересмотрено в сторону понижения.Далеедоложил как ведется работа по оптимизации расходов. Так, на 15% по сравнению с прошлым годом уменьшатся расходы на содержание государственных учреждений Самарской области, что составит 134 млн рублей. Сокращение фонда оплаты труда в органах исполнительной власти и госорганах на 10 процентов, даст экономию в 300 млн рублей. Оптимизация автопарка на 34 единицы и транспортного обеспечения государственных и гражданских служащих области даст бюджету 8 млн рублей.- Расходы на муниципальное управление по сравнению с 2016 годом будут уменьшены на 1,870 млрд рублей, – сообщил. – Это будет достигнуто благодаря сокращению численности штатов, имеющихся вакансий, фонда оплаты труда, оптимизации других расходов.В конце мероприятия губернатор подчеркнул, что работа по оптимизации расходования бюджетных средств находится в активной стадии – несмотря на то, что многое уже сделано, этот процесс будет продолжен на всех уровнях.Через два дня, 31 января, один уровень сокращения бюджетных расходов стал всем известен. На заседании Самарской губернской думы были внесены изменения в закон «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признаных пострадавшими от политических репрессий».Депутаты, большинством голосов – представители «Единой России» единогласно — отменили ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) этой группе пенсионеров. Председатель областного правительства Александр Нефедов, в ответ на реплики противников отмены ЕДВ, призвал: «Для того чтобы выживать, строить детские сады, медучреждения, мы (правительство – Авт.) должны пойти на то, чтобы посмотреть: кто получает мизер — тому добавить, а кто получает нормально и может еще существовать — чуть-чуть поделится с бедными».Почему за счет тех, кто по словам Александра Петровича, «может еще существовать» нужно поддержать находящихся за чертой бедности Нефедов не объяснил. Больше не на чем экономить?Одним из тех кто поддержал на заседании думы отмену ЕДВ пенсионерам был и известный музыкант Сергей Войтенко. Депутатом он стал недавно, в сентябре прошлого года, и, видимо, еще не до конца понял постулаты депутата-единороса: «Ниже травы, тише воды» и «Не высовывайся». Поэтому, на следующий же день, разместил на своей странице в Фейсбуке фотографию с этого самого «антипенсионерского» заседания думы с комментарием: «Работаем...»Люди, хорошо и давно его знающие как прекрасного музыканта, — отрицать мастерство и виртуозность его игры на баяне было бы глупо, — в комментариях лайкали «нравиться» и поздравляли. Но, нашлись и те, кто умеет отделять мух от котлет. У них были вопросы к Сергею Ивановичу, как к депутату. Вопросы про пенсионеров. Ответа от Войтенко они не дождались...Кроме отмены ЕДВ самарские власти оптимизировали и другие расходы на пенсионеров. Изменили порядок выплаты компенсаций за ЖКХ, в результате чего многие пенсионеры стали получать меньше. Так же им ограничили льготные поездки на общественном транспорте до 50 в месяц.Возмущенные этими решениями пенсионеры решили сопротивляться и вышли 4 февраля на митинг. Вышли, не смотря на 20-ти градусный мороз.Зачем, именно в этот же день, Сергей Войтенко, разместил в Фейсбуке замечательную фотографию из Шарм-ель-Шейха не понятно. Видимо он просто не думал, что его яркий, солнечный снимок с сыном на одном из любимых мест отдыха россиян — загорелые, улыбающиеся, довольные — на фоне отстаивающих на морозе свои права самарских пенсионеров выглядит полным диссонансом (Диссонанс — негармоничное сочетание музыкальных звуков).Кроме того, что он известный и популярный музыкант, а по совместительству еще и депутат Самарской губернской думы — о чем известно всем, Сергей Иванович еще и успешный бизнесмен, о чем мало кто знает.Как сообщает Единый государственный реестр юридических лиц Войтенко С.И. является учредителем двух структур. ООО «Концертно-продюсерский центр Сергея Войтенко» учрежден им в 2009 году (ИНН 6318176938). А в 2011 году он стал учредителем еще и автономной некоммерческой организации (АНО) «Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья» (ИНН 6311997974). В АНО он выступает и в качестве Президента, лица имеющего право без доверенности действовать от имени «Ассоциации развития и поддержки».Как утверждают знающие люди, самые удачливые современные бизнесмены те, кто имеет возможность работать с бюджетом. Сергей Иванович такую возможность имеет. Еще с 2014 года (возможно и раньше, но редакция такими данными не располагает) обе организации успешно работают с бюджетом. В этот год «Концертно-продюсерский центр» за выполнение работ по проведению и подготовке праздничных мероприятий, согласно госконтракта от 29.08.2014, получил из бюджета Самарской области 2 598 000 рублей. Несколько меньше — всего 972 057 рублей в 2014 году получила «Ассоциации развития и поддержки». Оттуда же.В следующем году «Концертно-продюсерский центр» в сотрудничестве с бюджетными организациями области замечен не был. Возможно, мы просто об этом не знаем. Но «Ассоциации развития и поддержки» в 2015 году поработала с деньгами поступающими из областного бюджета вполне успешно. Как некоммерческая организация эта структура Сергея Войтенко получила в 2015 году в виде субсидий 26 миллионов 495 тысяч 106 рублей и 28 копеек.Не менее успешным для этой автономной некоммерческой организации оказался и следующий — 2016 год. По состоянию на 2 июня (более поздними данными редакция пока не располагает) на организацию торжественных приемов и проведение праздничных мероприятий из бюджета области АНО «Ассоциации развития и поддержки» было перечислено 14 миллионов 814 тысяч 288 рублей и те же 28 копеек.Итого, за два с половиной года структуры, возглавляемые Сергеем Ивановичем, облегчили бюджет области, возглавляемой Николаем Ивановичем, на 44 миллиона 879 тысяч 451 рубль 56 копеек.Будут ли оптимизированы расходы на праздничные мероприятия и торжественные приемы в Самарской области в 2017 году нам не известно. В губернскую думу таких законопроектов не поступало, губернатор об этом тоже не говорит, а господина Нефедова, видимо, полностью устраивает его формулировка — «кто получает нормально и может еще существовать — чуть-чуть поделится с бедными».Между тем в Фейсбуке, кроме сообщения «Работаем...» принадлежащего Сергею Войтенко, преобладают другие: «Сегодня мой дед – ветеран труда, кандидат наук, заслуженный геолог Самарской области пожаловался мне, что, когда он в очередной раз пошел получать свою пенсию, ему сообщили, что по недавнему решению депутатов Самарской губернской думы он, как и еще 175 тысяч пенсионеров, были лишены ежемесячной выплаты (ЕДВ) в размере около 1200 руб. Депутаты решили, что его пенсия (20 т.р.) и так слишком большая и большего он не заслуживает...Хочу отметить, что это не первый подарок от самарской «команды созидания»...Фото: sileste_rusa и с сайта Сергея ВойтенкоP.S. «Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья» не единственная некоммерческая организация, получающая десятки миллионов рублей из бюджета Самарской области. Позже, расскажем о других. Пока считаем, вплоть до копеек...