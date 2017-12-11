Жириновский в рамках борьбы с коррупцией предложил запретить чаевые и ввести звание «Честный чиновник»
11 декабря 2017 22:57
119
Выступая на организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) России первой интерактивной акции, Жириновский заявил: «Государство и общество порождают взяточничество, с этим надо бороться. Это инфекция, это заболевание, которое охватывает всех».
«Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые?» — предложил лидер ЛДПР. «Мы сами порождаем, а то не дашь — тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег — и ты пострадаешь. Все оказываются жертвами коррупции», — считает он.
Кроме того, для борьбы со взяточничеством, по мнению политика, нужно выровнять благосостояние россиян. «Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали взятки, но сперва они должны стать богатыми», — пояснил он.
Также Жириновский предложил для борьбы с коррупцией ввести в России звание «Честный чиновник». «Пускай в классе мальчика спросят: почему папа у тебя не честный чиновник, когда он получит такое звание? А нет звания — значит, папа берет взятки», — цитирует его объяснения «РИА Новости».
8 декабря были опубликованы результаты интерактивного опроса, проведенного Генпрокуратурой. Четверть его участников признались, что давали взятки, 38% заявили, что сталкивались с вымогательством.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 декабря 2017 23:21
В помощь водителям разработали памятки. Таксисты «должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь... Политика региона
103
11 декабря 2017 23:09
Новая пенсионная модель может быть запущена только в 2020 году. Политика региона
104
11 декабря 2017 22:57
Кроме того, для борьбы со взяточничеством, по мнению политика, нужно выровнять благосостояние россиян. «Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали... Политика региона
117
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1963
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1366
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1293
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5469
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2010
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8916
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2672
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10413
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3050
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2473
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1649
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2015
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1909
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1604
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3237
Мероприятия