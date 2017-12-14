Юрий Рожин: «Конфеты свежие, произошла техническая ошибка. Ответственные понесут наказание»
14 декабря 2017 19:32
130
Напомним, 11 декабря, вечером, к Главе региона в социальной сети обратилась жительница Новокуйбышевска, где сообщила, что дети получают новогодние подарки с конфетами которые, согласно вкладышу в коробке, необходимо употребить до 15 февраля 2017 года.
«По поручению Дмитрия Игоревича Азарова была немедленно прекращена выдача подарочных наборов с конфетами. Параллельно этому сформирована оперативная проверочная комиссия. Экспертиза Роспотребнадзора показала, что конфеты из новогодних подарков произведены в конце ноября-начале декабря текущего года – они свежие. Их срок годности истекает в середине февраля 2018 года. Эта информация указана на коробках, в которые упаковали конфеты. Однако внутрь коробок были вложены вкладыши, где была указана неверная дата – 15 февраля 2017 года. Мы можем констатировать, что это техническая ошибка. Конфеты свежие, здоровью детей они не угрожали. Но это вопиющее нарушение», - отметил Юрий Рожин.
Врио вице-губернатора пояснил, что поставщик на момент утра 12 декабря доставил в муниципалитеты региона 392161 подарков в муниципалитеты, из них раздали только 2,8%.
«Поставщик свою вину не отрицает. Фасовка конфет происходила в их производственных помещениях в Чапаевске, листовка-вкладыш с ошибочной информацией были отпечатаны в Самаре. Неправильную информацию в типографию подал именно поставщик», - подчеркнул Юрий Рожин.
Врио вице-губернатора- руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области отметил, что те, кто раздавал коробки с конфетами, не имели права вскрывать их и проверять содержимое.
«Подарочные наборы были упакованы большие коробки, по 30 подарков в каждой. Коробки были запечатаны специальной контрольной лентой от вскрытия упаковки. Тем не менее, это не оправдывает сложившуюся ситуацию и тех, кто имеет к ней отношение», - заявил Рожин.
Он также сообщил, что члены комиссии связывались с жителями, которые чувствовали недомогание после употребления конфет и писали об этом в социальных сетях.
«Одна из родительниц не вышла на контакт. Вторая пояснила, что ребенок ел шоколад из коробки, у которого срок годности истекает в ноябре 2018 года, он чувствовал себя хорошо. Но нездоровилось ей – из этой коробки она съела несколько конфет. В итоге, увидев сообщения в социальных сетях, она связала свое недомогание с этим, у девушки возникли подозрения, что причина плохого самочувствия в конфетах. Медицинская помощь ей не потребовалась», - пояснил Рожин.
В срок до 18 декабря 2017 поставщика обязали отозвать все поставленные в настоящее время подарочные наборы и произвести их замену. Кроме того, Роспотребнадзором будут приняты меры административного наказания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении поставщика, допустившего нарушения требований технического регламента таможенного союза. В отношении должностных лиц Правительства, допустивших эту ситуацию, применены меры дисциплинарной
ответственности – объявлены выговоры.
«Дмитрий Игоревич Азаров поручил пересмотреть механизм взаимодействия с поставщиками продукции для исключения любой возможности возникновения подобных ситуаций. Такого не должно было случиться и однозначно не должно повториться. Думаю, это очевидно для всех. Что касается подрядчика, то он нам знаком – он неоднократно поставлял конфеты, и в будущем мы, безусловно, будем
учитываться данный опыт работы с ним», - прокомментировал Юрий Рожин, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 декабря 2017 20:19
12-й класс компенсирует дополнительный месяц летних каникул. Политика региона
125
14 декабря 2017 19:32
Юрий Рожин рассказал журналистам об итогах проводимой проверки касательно срока годности конфет, которые раздаются детям к Новому году от имени врио... Политика региона
126
13 декабря 2017 23:16
Политика региона
1080
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1986
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1376
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1302
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5514
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2038
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8959
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2687
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10451
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3076
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2534
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1664
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2041
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1930
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1620
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3257
Мероприятия