Юрий Рожин: «Конфеты свежие, произошла техническая ошибка. Ответственные понесут наказание»

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Напомним, 11 декабря, вечером, к Главе региона в социальной сети обратилась жительница Новокуйбышевска, где сообщила, что дети получают новогодние подарки с конфетами которые, согласно вкладышу в коробке, необходимо употребить до 15 февраля 2017 года.«По поручению Дмитрия Игоревича Азарова была немедленно прекращена выдача подарочных наборов с конфетами. Параллельно этому сформирована оперативная проверочная комиссия. Экспертиза Роспотребнадзора показала, что конфеты из новогодних подарков произведены в конце ноября-начале декабря текущего года – они свежие. Их срок годности истекает в середине февраля 2018 года. Эта информация указана на коробках, в которые упаковали конфеты. Однако внутрь коробок были вложены вкладыши, где была указана неверная дата – 15 февраля 2017 года. Мы можем констатировать, что это техническая ошибка. Конфеты свежие, здоровью детей они не угрожали. Но это вопиющее нарушение», - отметил Юрий Рожин.Врио вице-губернатора пояснил, что поставщик на момент утра 12 декабря доставил в муниципалитеты региона 392161 подарков в муниципалитеты, из них раздали только 2,8%.«Поставщик свою вину не отрицает. Фасовка конфет происходила в их производственных помещениях в Чапаевске, листовка-вкладыш с ошибочной информацией были отпечатаны в Самаре. Неправильную информацию в типографию подал именно поставщик», - подчеркнул Юрий Рожин.Врио вице-губернатора- руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области отметил, что те, кто раздавал коробки с конфетами, не имели права вскрывать их и проверять содержимое.«Подарочные наборы были упакованы большие коробки, по 30 подарков в каждой. Коробки были запечатаны специальной контрольной лентой от вскрытия упаковки. Тем не менее, это не оправдывает сложившуюся ситуацию и тех, кто имеет к ней отношение», - заявил Рожин.Он также сообщил, что члены комиссии связывались с жителями, которые чувствовали недомогание после употребления конфет и писали об этом в социальных сетях.«Одна из родительниц не вышла на контакт. Вторая пояснила, что ребенок ел шоколад из коробки, у которого срок годности истекает в ноябре 2018 года, он чувствовал себя хорошо. Но нездоровилось ей – из этой коробки она съела несколько конфет. В итоге, увидев сообщения в социальных сетях, она связала свое недомогание с этим, у девушки возникли подозрения, что причина плохого самочувствия в конфетах. Медицинская помощь ей не потребовалась», - пояснил Рожин.В срок до 18 декабря 2017 поставщика обязали отозвать все поставленные в настоящее время подарочные наборы и произвести их замену. Кроме того, Роспотребнадзором будут приняты меры административного наказания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении поставщика, допустившего нарушения требований технического регламента таможенного союза. В отношении должностных лиц Правительства, допустивших эту ситуацию, применены меры дисциплинарнойответственности – объявлены выговоры.«Дмитрий Игоревич Азаров поручил пересмотреть механизм взаимодействия с поставщиками продукции для исключения любой возможности возникновения подобных ситуаций. Такого не должно было случиться и однозначно не должно повториться. Думаю, это очевидно для всех. Что касается подрядчика, то он нам знаком – он неоднократно поставлял конфеты, и в будущем мы, безусловно, будемучитываться данный опыт работы с ним», - прокомментировал Юрий Рожин, сообщает пресс-служба облправительства.