Явку на выборах в Крыму приблизят к уровню референдума
6 февраля 2018 16:40
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Выборы президента состоятся 18 марта, в четвертую годовщину присоединения Крыма. По сути, речь идет о референдуме доверия Путину, сказал один из собеседников РБК.
На референдуме 2014 года явка в Крыму составила 83,1%, за присоединение полуострова к России проголосовали 96,77% граждан. На выборах в Госдуму в 2016 году явка в Крыму составила 49,1%, за «Единую Россию» проголосовали 72,80%. Публичных опросов по ожидаемому уровню явки конкретно в Крыму у ведущих социологических центров нет.
Для мобилизации электората власти полуострова проведут расширенные празднования «крымской весны», сказал РБК близкий к Кремлю источник. По его словам, эти расходы заложены в бюджете республики.
«Агитация в Крыму весной будет нарастать, на этот регион сделан особый [акцент] в агитации, Кремлю важно именно в этом регионе получить высокую явку», — сказал близкий к ЦИК источник РБК. По его словам, расходы на агитацию будут «сообразны». «Большая часть расходов на агитацию придется на последнюю, февральскую часть кампании, и Крым [в этом плане] занимает особое место, там будет больше билбордов и агитации в социальных сетях, плакатов на вокзалах и аэропортах», — добавил собеседник РБК.
За Путина и так готовы проголосовать подавляющее большинство крымчан, явка также ожидается высокая, объясняет один из близких к администрации президента собеседников РБК. Впрочем, по его словам, прогнозы по явке — это одно, а фактические параметры — другое. Многое зависит от работы агитаторов, должна быть качественная агитационная кампания, добавляет он: «Условно говоря, задача звучит так: крымчане хотят поддержать Путина, и нельзя никого из них «потерять по дороге».
Сложности с мобилизацией избирателей в республике вряд ли возникнут — это первые выборы президента в Крыму (в составе России), поэтому естественно, что жители захотят поблагодарить Путина за присоединение полуострова к России, соглашается другой источник РБК. В этом смысле в Крыму уникальная ситуация, резюмирует он.
РБК направил запрос в приемную главы республики Сергея Аксенова.
Поддержка кандидата от КПРФ Павла Грудинина на полуострове будет небольшой, прогнозирует политтехнолог Вячеслав Смирнов, оценивая шансы конкурентов Путина. «Коммунисты в Крыму исторически непопулярны, а кроме того, Грудинин в Крым не приезжал», — добавил он. По словам Смирнова, Жириновский сможет рассчитывать на более масштабную поддержку — «за него проголосуют военные, которых там немало и которые всегда поддерживают программу ЛДПР «мы за бедных русских». «Сторонники возвращения Крыма Украине проголосуют за Собчак, а сторонники «удара по Киеву» — за Бабурина», — считает он. По его мнению, Путин получит в Крыму максимальную поддержку — около 80%.
В Крыму проходит одна из наиболее активных кампаний КПРФ, там высокий уровень поддержки партии, поэтому и по финансированию Крым в числе приоритетных регионов, сказал РБК секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. ЛДПР проводит в Крыму стандартную агитацию, но объемы финансирования «чуть выше в связи с тем, что республика всего как четыре года вошла в Россию, там агитации больше», сказал РБК депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, отвечающий в партии за пропаганду. РБК направил запросы в избирательные штабы Ксении Собчак и Григория Явлинского.
Явка и результаты за Путина на полуострове действительно обещают быть очень высокими, соглашается член экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов: «Это первая для крымчан возможность проголосовать за человека, который дал им возможность вернуться в Россию, и уже одно это говорит о многом. Тем более, другой возможности проголосовать за Путина у них скорее всего не будет». Люди «реально так чувствуют, и это не бравада», добавляет он.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сказал РБК, что считает «нормальной» цель приблизиться по показателям явки к референдуму в 2014-м году. «Крым и Севастополь благодарны, что вернулись на родину, думаю, это будет одним из движущих мотивов крымчан и севастопольцев [на голосовании в день выборов президента]. Дата референдума и голосования практически совпадают, это символично, надеюсь, равнодушных не будет», — рассуждает Белик. Он «очень надеется» на явку в районе 78–80%, но в любом случае прогнозирует, что показатель будет выше среднестатистического по России.
Постановка такой задачи по голосованию в Крыму логична, раз выборы идут в годовщину воссоединения полуострова с Россией, отмечает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «[Это надо,] чтобы никто не сказал потом, что интерес к теме Крыма падает и крымчане уже не так радуются возвращению в Россию, — рассуждает политолог. — Собрать [такой результат] достаточно сложно, потому что это не референдум о судьбе полуострова, а обычные выборы. Главное, чтобы обошлось без административного ресурса, потому что если он «вылезет», будут большие имиджевые потери».
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