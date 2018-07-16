Яровая предложила следить за подростками через смартфоны
16 июля 2018 22:46
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Полиция, а также другие органы, могут установить местоположение подростка на основе геолокации смартфона. Все, что требуется для определения геолокации — разрешение одного из родителей, опекуна, либо официальных представителей пропавшего ребенка.
Для отслеживания смартфона нет необходимости в получении судебного решения. Достаточно лишь предупредить судью в течение 24 часов и получить разрешение не позднее, чем через 48 часов.
Таким очевидным способом Госдума планирует найти пропавших без вести детей в первые сутки. Согласно тексту законопроекта, вероятность поисков высока, поскольку смартфон остается включенным в течение определенного времени.
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Комментарии
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