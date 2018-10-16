Яровая предложила сажать на 8 лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств
16 октября 2018 19:56
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Группа парламентариев во главе с вице-спикером Ириной Яровой вынесла на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предполагается лишение свободы на восемь лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Яровой.
По её словам, такое решение необходимо для того, чтобы повысить уровень защищённости граждан от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, а также медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок.
Зампредседателя Госдумы также отметила, что производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.
Фото: © пресс-служба фракции "Единая Россия"
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