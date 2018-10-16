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Новости /  Политика /  Политика региона  

Яровая предложила сажать на 8 лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств

16 октября 2018 19:56
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По её словам, производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.
По её словам, производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения, передает life.ru.

Группа парламентариев во главе с вице-спикером Ириной Яровой вынесла на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предполагается лишение свободы на восемь лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Яровой.

По её словам, такое решение необходимо для того, чтобы повысить уровень защищённости граждан от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, а также медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок.

Зампредседателя Госдумы также отметила, что производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.




Фото: © пресс-служба фракции "Единая Россия"

 
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Комментарии



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16 октября 2018  19:56
По её словам, производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.
Яровая предложила сажать на 8 лет за продажу в Интернете фальшивых лекарств
По её словам, производство фальсифицированных лекарств не только причиняет вред российской экономике, но и серьёзно угрожает жизни и здоровью населения.  Политика региона
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