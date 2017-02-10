Выборы президента РФ-2018 пройдут по-старому - выдвигать "свежих" кандидатов ради повышения явки не станут, узнало РБК
10 февраля 2017 16:38
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Еще в конце прошлого года в Кремле допускали возможность привлечения к выборам новых лиц, рассказал собеседник, близкий к администрации президента. Но социологические исследования показали, что из политиков люди знают только лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, заявил изданию федеральный чиновник.
Новое лицо на выборах, но не от парламентских партий, чье участие будет инициировано властью, все же может появиться, но только при условии изменения общественных настроений, сообщил журналистам источник, близкий к Кремлю. Они станут ясны после региональных выборов в сентябре 2017 года.
В Кремле, комментируя публикацию РБК, заявили, что оппозиционные партии и парламентские фракции самостоятельно принимают решения о том, кто будет участвовать от них в президентских выборах. "Оппозиционные партии самостоятельно принимают решения, и парламентские фракции, о том, кто будет участвовать от них в президентских выборах - это не прерогатива Кремля определять этих кандидатов", - сказал сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу (цитата по РИА "Новости").
Отвечая на вопрос, заинтересован ли Кремль в появлении новых лиц в российской политике и в серьезной политической конкуренции, Песков ответил, что это в интересах всех. "Ну, безусловно. Скажем так, появление новых политиков, опытных политиков, талантливых политиков, харизматичных политиков - в этом заинтересованы все", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Несмотря на отсутствие интриги, Кремль рассчитывает на беспрецедентную явку в 70%
Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года. При этом Кремль "будет в избирательной кампании с весны", заявлял ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко. А одним из первых в президентскую гонку вступил руководитель "Фонда борьбы с коррупцией", блогер Алексей Навальный, объявивший о своем намерении баллотироваться еще в декабре 2016 года.
На днях он был повторно осужден по "делу "Кировлеса", что по закону лишает его права баллотироваться. Тем не менее оппозиционер заявил, что добьется отмены приговора и будет участвовать в выборах.
Помимо Навального на сегодняшний день о своем намерении участвовать в президентской кампании заявили Жириновский и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Зюганов и Миронов о своих намерениях не объявляли.
В середине января сообщалось, что КПРФ с большой долей вероятности выставит кандидатом на выборах не Зюганова, а одного из более молодых его соратников, который в дальнейшем может возглавить компартию. Вероятными сменщиками Зюганова называли губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Госдумы Юрия Афонина.
О намерении Путина баллотироваться на грядущих выборах пока ничего не известно. Сам он пока официально об этом не объявлял, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее заявил, что не знает, будет ли президент выдвигаться в 2018 году.
Между тем Кириенко ранее сообщил, что Кремль надеется на 70-процентный результат своего кандидата на выборах президента - 2018 при явке 70%. Комментируя это заявление, политологи отмечали, что в истории России явка никогда не достигала подобной цифры и что подобные цели предполагают выдвижение Путина.
Эксперты также отмечали, что низкая явка может стать главной проблемой предстоящих выборов президента РФ. Источники СМИ сообщали, что в Кремле ищут способы повышения явки, например с помощью проведения референдумов в регионах, сообщает newsru.com.
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