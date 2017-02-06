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Новости /  Политика /  Политика региона  

Встречи депутатов с народом сделают избирательными

6 февраля 2017 13:27
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Проект закона внесен накануне депутатом от «Единой России» Ириной Белых.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому народные избранники не смогут проводить встречи с населением без разрешения местной власти. Инициативу депутата-единоросса в штыки встретила оппозиция, не желающая лишиться последней возможности общения с электоратом на пороге губернаторских выборов. Между тем, эксперты не исключают, что проект поправок рискует оказать медвежью услугу и самой партии власти, пишет «ФедералПресс».

Проект закона внесен накануне депутатом от «Единой России» Ириной Белых. Фактически предлагается приравнять встречи депутатов всех уровней (от нижней палаты до городских, районных и сельских дум) с избирателями к публичным мероприятиям (например, митингам или шествиям). В случае принятия законопроекта такие собрания запретят проводить без предварительного согласования с местными властями.
Законопроект предусматривает поправки в законы «О статусе члена Совета Федерации и Государственной Думы», «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ», «Об общих принципах организации органов местного самоуправления», а также «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Предлагается ввести особый порядок проведения встреч депутатов с избирателями: не позднее чем за семь дней до предполагаемого события они должны будут подать уведомление в соответствующие органы власти. Напомним, что сегодня минимальный срок подачи такой заявки для публичных мероприятий составляет 10 дней.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на практике наиболее распространенной формой встреч депутатов с избирателями является собрание, позволяющее организовать и провести такую встречу свободно в любое время в специально отведенном или приспособленном для этого месте. Вместе с тем, встречи в иных формах (митинги, пикеты, шествия и т.д.) нуждаются в дополнительном регулировании «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в РФ».

Отметим, что практика согласования встреч депутатов с народом уже действует в Москве. Соответствующие поправки были приняты Мосгордумой в декабре 2016 года. Это решение вызвало негодование у столичных коммунистов. «Нас лишили основного инструментария нашей работы, встреч с нашими избирателями. Мосгордума публично призналась, что она представляет интересы не москвичей, а капитала. Потому что с москвичами она разрешила встречаться в строго отведенных и оборудованных для этого местах. То бишь в помещениях управы, если управа соблаговолит вам такие помещения предоставить», – рассказала ИА Regnum депутат Мосгордумы Елена Шувалова.
Некоторые представители оппозиции уже выразили мнение, что не поддержат инициативу, которая серьезно ограничивает деятельность парламентариев.




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Комментарии



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