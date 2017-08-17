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По новым правилам Минобороны сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «объектов обороны и безопасности», входящих не только в военную инфраструктуру Вооруженных сил, но и войск национальной гвардии.
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Вслед за ФСБ и ФСО Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд

17 августа 2017 23:42
94
По новым правилам Минобороны сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «объектов обороны и безопасности», входящих не только в военную инфраструктуру Вооруженных сил, но и войск национальной гвардии.
Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Министерство обороны страны получило право изымать земельные участки, понадобившиеся для строительства оборонных объектов.

В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, в Положение о Минобороны добавлен дополнительный пункт, согласно которому ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны».

Тем же указом расширены полномочия Минобороны в сфере строительства оборонных объектов. До внесения изменений ведомство имело право выдавать лишь разрешения на строительство «объектов обороны и безопасности, входящих в военную инфраструктуру Вооруженных сил».


По новым правилам Минобороны сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «объектов обороны и безопасности», входящих не только в военную инфраструктуру Вооруженных сил, но и войск национальной гвардии.

В марте 2017 года Путин подписал указ, предоставивший право изымать земли для госнужд Федеральной службе охраны. В мае такое же право получила и Федеральная служба безопасности.


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Комментарии



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17 августа 2017  23:42
По новым правилам Минобороны сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «объектов обороны и безопасности», входящих не только в военную инфраструктуру Вооруженных сил, но и войск национальной гвардии.
Вслед за ФСБ и ФСО Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд
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