Вслед за ФСБ и ФСО Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд
17 августа 2017 23:42
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В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, в Положение о Минобороны добавлен дополнительный пункт, согласно которому ведомство «принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны».
Тем же указом расширены полномочия Минобороны в сфере строительства оборонных объектов. До внесения изменений ведомство имело право выдавать лишь разрешения на строительство «объектов обороны и безопасности, входящих в военную инфраструктуру Вооруженных сил».
По новым правилам Минобороны сможет выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию «объектов обороны и безопасности», входящих не только в военную инфраструктуру Вооруженных сил, но и войск национальной гвардии.
В марте 2017 года Путин подписал указ, предоставивший право изымать земли для госнужд Федеральной службе охраны. В мае такое же право получила и Федеральная служба безопасности.
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