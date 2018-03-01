Всем женщинам Туркменистана по случаю Международного женского дня выдадут по 40 манатов ($11,5 или 648,95 рублей)
1 марта 2018 21:38
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Подарки получат женщины, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, а также пенсионерки и те, кто получает государственные пособия, учится в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства.
По $11,5 получат также слушательницы курсов академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее чем два учебных года, студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений.
В Туркменистане денежные подарки женщинам вручаются с 2008 года. Годом ранее Бердымухамедов был избран президентом страны и вернул празднование 8 Марта. Начиная с 2013-го в качестве подарка установлена фиксированная сумма — 40 манатов.
По данным сайта Countrymeters, население Туркменистана — около 5,588 млн человек. На 1 января 2017 года доля женщин в его структуре составила 50,2%.
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