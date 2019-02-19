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Все ради блага людей и заботы о них: сенаторы решили ограничить работу гипермаркетов в выходные дни, "как на Западе"

19 февраля 2019 18:12
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Сенатор от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, полковник, десантник, ветеран обеих чеченских воин не объяснил причину своей инициативы, отметив, что предлагает сделать
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, передает newsru.com.

Сенатор от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, полковник, десантник, ветеран обеих чеченских воин не объяснил причину своей инициативы, отметив, что предлагает сделать "как на Западе".

Как констатировал Кондратьев в интервью агентству городских новостей "Москва", в России "есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров".

"Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты", - предложил сенатор, подчеркнув, что магазины шаговой доступности и небольшие оптовые торговые точки должны работать и в выходные дни.

Чем именно руководствовался член Совета Федерации, выступая с ограничительной инициативой, агентство "Москва" не сообщает. Однако это уже не первое исходящее из СФ предложение по ограничению работы гипермаркетов. Так, в марте 2017 года с аналогичной инициативой выступил зампредседателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. В сотрудничестве с депутатом Госдумы Ириной Яровой он предлагал ограничить в России работу круглосуточных гипермаркетов, вредящих развитию других форм торговли. По их мнению, крупные торговые сети должны закрываться в субботу в 16:00, а по воскресеньям вообще не работать.

Авторы инициативы тогда также ссылались на аналогичный опыт Германии, отмечая, что "продуктовый гипермаркет, работающий 24 в сутки - это конец любых других форм торговли".

Однако тогда эта идея не прошла. Ее раскритиковали и в Госдуме, и в министерстве промышленности и торговли, и сами представители розничной торговли, заявившие, что помогать малому бизнесу надо через снижение налогов, цен на аренду и создание оптовой базы закупок, а не с помощью запретов для крупного бизнеса.

Вот и на этот раз предложение сенатора Алексея Кондратьева не нашло поддержки. Руководитель "Общественной потребительской инициативы" заявил агентству НСН, что привычка россиян закупаться в магазинах по выходным не позволит законодательно ввести ограничение для гипермаркетов.

А глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов считает, что равняться на Запад в данном случае не стоит. "У нас это будет потребителю менее удобно. Рабочий график у людей такой, что они - в отличие от европейцев - работают с самого утра до позднего вечера. И возможность посещать торговые центра и магазины в будни у них отсутствует. У нас сложилась такая практика потребления, когда раз в неделю - субботу или воскресенье - семья едет в торговый центр покупать всё, что необходимо. Не потому что людям так нравится, а потому что свободное время у них есть только в этот период", - напомнил Павлов.

Что касается темы вреда со стороны гипермаркетов для других форм торговли и помощи мелким предприятиям, то Павлов напомнил, что в России, "с точки зрения защиты рынка и интересов бизнеса, есть Федеральная антимонопольная служба, которая в текущем графике работы магазинов проблемы не усматривает".

"У нас есть конкуренция с точки зрения доступности полок торговых сетей для более мелких компаний. Или возможности производителей создавать свою розницу", - отметил руководитель "Общественной потребительской инициативы".

Резюмируя, он подчеркнул, что предлагаемые ограничения сложившуюся ситуацию вряд ли смогут изменить. Не факт, что мелко-розничная инфраструктура вообще способна будет принять весь поток потребителей, который устремиться к ним после закрытия гипермаркетов, и дать им тот ассортимент товаров, к которому они привыкли. 
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Комментарии



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Все ради блага людей и заботы о них: сенаторы решили ограничить работу гипермаркетов в выходные дни, "как на Западе"
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