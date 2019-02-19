Все ради блага людей и заботы о них: сенаторы решили ограничить работу гипермаркетов в выходные дни, "как на Западе"
19 февраля 2019 18:12
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Сенатор от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, полковник, десантник, ветеран обеих чеченских воин не объяснил причину своей инициативы, отметив, что предлагает сделать "как на Западе".
Как констатировал Кондратьев в интервью агентству городских новостей "Москва", в России "есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров".
"Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты", - предложил сенатор, подчеркнув, что магазины шаговой доступности и небольшие оптовые торговые точки должны работать и в выходные дни.
Чем именно руководствовался член Совета Федерации, выступая с ограничительной инициативой, агентство "Москва" не сообщает. Однако это уже не первое исходящее из СФ предложение по ограничению работы гипермаркетов. Так, в марте 2017 года с аналогичной инициативой выступил зампредседателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. В сотрудничестве с депутатом Госдумы Ириной Яровой он предлагал ограничить в России работу круглосуточных гипермаркетов, вредящих развитию других форм торговли. По их мнению, крупные торговые сети должны закрываться в субботу в 16:00, а по воскресеньям вообще не работать.
Авторы инициативы тогда также ссылались на аналогичный опыт Германии, отмечая, что "продуктовый гипермаркет, работающий 24 в сутки - это конец любых других форм торговли".
Однако тогда эта идея не прошла. Ее раскритиковали и в Госдуме, и в министерстве промышленности и торговли, и сами представители розничной торговли, заявившие, что помогать малому бизнесу надо через снижение налогов, цен на аренду и создание оптовой базы закупок, а не с помощью запретов для крупного бизнеса.
Вот и на этот раз предложение сенатора Алексея Кондратьева не нашло поддержки. Руководитель "Общественной потребительской инициативы" заявил агентству НСН, что привычка россиян закупаться в магазинах по выходным не позволит законодательно ввести ограничение для гипермаркетов.
А глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов считает, что равняться на Запад в данном случае не стоит. "У нас это будет потребителю менее удобно. Рабочий график у людей такой, что они - в отличие от европейцев - работают с самого утра до позднего вечера. И возможность посещать торговые центра и магазины в будни у них отсутствует. У нас сложилась такая практика потребления, когда раз в неделю - субботу или воскресенье - семья едет в торговый центр покупать всё, что необходимо. Не потому что людям так нравится, а потому что свободное время у них есть только в этот период", - напомнил Павлов.
Что касается темы вреда со стороны гипермаркетов для других форм торговли и помощи мелким предприятиям, то Павлов напомнил, что в России, "с точки зрения защиты рынка и интересов бизнеса, есть Федеральная антимонопольная служба, которая в текущем графике работы магазинов проблемы не усматривает".
"У нас есть конкуренция с точки зрения доступности полок торговых сетей для более мелких компаний. Или возможности производителей создавать свою розницу", - отметил руководитель "Общественной потребительской инициативы".
Резюмируя, он подчеркнул, что предлагаемые ограничения сложившуюся ситуацию вряд ли смогут изменить. Не факт, что мелко-розничная инфраструктура вообще способна будет принять весь поток потребителей, который устремиться к ним после закрытия гипермаркетов, и дать им тот ассортимент товаров, к которому они привыкли.
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Комментарии
Политика региона
19 февраля 2019 20:19
В Самаркой области такая работа уже ведётся поручению главы региона Дмитрия Азарова . Политика региона
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19 февраля 2019 18:12
Сенатор от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, полковник, десантник, ветеран обеих чеченских воин не объяснил причину своей... Политика региона
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