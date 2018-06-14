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Все парламентские фракции, за исключением «Единой России», проголосуют против повышения пенсионного возраста

14 июня 2018 19:19
Медведев выразил надежду, что парламент поддержит инициативы правительства, поскольку времени «для дальнейших теоретических дискуссий нет».
В четверг председатель правительства России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в стране. Для женщин он составит 63 года вместо нынешних 55 лет, для мужчин — 65 вместо 60 лет. Повышение начнется с 2019 года и пошагово продолжится до 2034-го. Предлагаемые меры в сфере пенсионной реформы, по мнению Медведева, позволят повысить выплаты нынешним пенсионерам на 1 тыс. руб. в год, а также сбалансировать рынок труда. Законопроекты об увеличении пенсионного возраста и НДС с 18 до 20%, по словам главы правительства, будут направлены в Госдуму «в самое ближайшее время», чтобы депутаты могли до конца весенней сессии рассмотреть их в первом чтении, передает РБК.


Медведев выразил надежду, что парламент поддержит инициативы правительства, поскольку времени «для дальнейших теоретических дискуссий нет». 13 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на заседании нижней палаты, что парламент сможет рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении в июле, если правительство внесет документ на этой неделе. «Мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект [в июле], затем его обсуждать в летнее время и в сентябре при подготовке ко второму чтению, но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламент — об этом и речи не идет. Зачем это делать?» — сказал он, отвечая на вопрос депутата Олега Шеина («Справедливая Россия»), не будет ли ускоряться рассмотрение законопроекта.

Опрошенная РБК парламентская оппозиция выразила намерение голосовать против инициативы Белого дома.

Коммунисты, безусловно, проголосуют против повышения пенсионного возраста, заявил РБК член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. «Нам правительство заявляет, мол, денег нет кормить своих пенсионеров, но находят возможность вкладывать в долговые обязательства США десятки миллиардов долларов. Хватит кормить Канзас, тогда и не придется повышать пенсионный возраст!» — сказал коммунист РБК.

Депутат от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов указал, что бюджет ПФР сейчас на 40% дотируется из федерального бюджета, поэтому необходимо увеличить доходы самого бюджета. По его мнению, введение прогрессивной шкалы НДФЛ закроет половину текущего дефицита ПФР. Для сохранения нынешнего пенсионного возраста в КПРФ также предлагают национализировать спиртоводочную промышленность, смягчить бюджетное правило, чтобы дополнительные нефтегазовые доходы не вкладывались в облигации США, отметил Рашкин. «Мы видим потенциал для увеличения доходной части бюджета до 25 трлн руб., что позволит в принципе как снять вопрос о пенсионном возрасте, так и повысить сами пенсии до нормального уровня», — считает Щапов.

Справороссы также проголосуют против повышения пенсионного возраста, сказал РБК первый замруководителя фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Емельянов. «Мы считаем повышение возраста аморальным с точки зрения нравственности и совершенно экономически бессмысленным с точки зрения эффективности пенсионной системы при существующем уровне экономики и отсутствия достаточного количества высокодоходных рабочих мест», — рассказал он.

Справороссы предлагают не повышать пенсионный возраст, а вместо этого отказаться от накопительной части пенсии.

ЛДПР тоже не поддерживает повышение пенсионного возраста и проголосует против, сказал РБК замруководителя фракции в нижней палате Ярослав Нилов. По его мнению, мера связана не с повышением размера пенсии, а с экономией средств федерального бюджета для сбалансирования бюджета пенсионного фонда. Увеличение пенсий может произойти только тогда, когда «бюджет будет профицитный и будет ясен механизм этого увеличения», считает депутат, не исключивший смягчения инициативы правительства во втором и третьем чтении.

Фракция «Единой России» поддерживает реформу пенсионного возраста и считает ее назревшей, рассказал РБК первый замруководителя фракции Андрей Исаев. «У нас за счет роста продолжительности жизни увеличивается количество пенсионеров, — пояснил депутат. — Если в 70-м году у нас было четверо работающих на одного пенсионера, то к 2019 году мы достигаем ситуации, когда на одного пенсионера приходится двое работающих. Это означает, что возможности для индексации пенсии снижаются».

По мнению единоросса, у Думы нет выбора, оставлять все как сейчас или реформировать, из-за устойчивого снижения коэффициента замещения пенсией заработной платы, утраченной пенсионерами. Единороссы подготовят поправки в законопроект, который будет внесен в ближайшее время, уточнил Исаев. До этого правительство обсудит проект повышения пенсионного возраста на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с объединениями работодателей и профсоюзами.

Из 450 депутатов в Госдуме седьмого созыва 343 — от «Единой России», и парламентская оппозиция не сможет повлиять на прохождение законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Только 8% россиян поддерживают планы правительства о повышении пенсионного возраста, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Против готовящейся властью реформы выступили 92% респондентов, при этом даже среди молодежи в возрасте 18–24 лет противников повышения пенсионного возраста абсолютное большинство — 88%.



Фото:   ТАСС


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Комментарии



Политика региона
14 июня 2018  20:15
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14 июня 2018  19:19
Медведев выразил надежду, что парламент поддержит инициативы правительства, поскольку времени «для дальнейших теоретических дискуссий нет».
Все парламентские фракции, за исключением «Единой России», проголосуют против повышения пенсионного возраста
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14 июня 2018  18:59
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