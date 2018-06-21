Врио министра промышленности и технологий Самарской области назначен Николай Брусникин
21 июня 2018 16:49
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Комментарии
Политика региона
21 июня 2018 17:01
Со ссылкой на "занятость личного состава полиции" на ЧМ в Самаре. Политика региона
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21 июня 2018 15:35
13 июня, началось обучение второго потока программы РАНХиГС для президентского кадрового резерва. Многие выпускники первого потока уже получили высокие... Политика региона
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Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
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8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
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3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
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Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
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19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
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16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
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11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
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9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
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5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
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Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
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10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
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5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
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1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
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25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
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18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
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Мероприятия