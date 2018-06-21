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Новости /  Политика /  Политика региона  

Врио министра промышленности и технологий Самарской области назначен Николай Брусникин

21 июня 2018 16:49
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Постановлением Губернатора Самарской области №104 от 20 июня 2018 года на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Самарской области - министра промышленности и технологий Самарской области с 20 июня 2018 года назначен Николай Юрьевич Брусникин, сообщает пресс-служба облправительства. 
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