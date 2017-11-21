Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выбрал себе нового советника
21 ноября 2017 13:43
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выбрал себе нового советника. Должность заняла бывший руководитель регионального Госфинконтроля Ольга Михеева. Стоит отметить, что это ведомство активизировало свою работу, когда пост губернатора занимал Николай Меркушкин. Впрочем, при нем же структуру расформировали. При этом представители регионального правительства объяснили это общероссийской тенденцией.
Еще в феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного контроля (Росфиннадзора). В Самарской области основную часть работы Госфинконтроля теперь исполняет министерство управления финансами. Отдельные полномочия передали контрольному департаменту Самарской области, образованному на основе структурного подразделения администрации губернатора.
Стоит отметить, что за последние месяцы работы Госфинконтроль представлял общественности весьма скандальные результаты проверок. В частности сотрудники ведомства выявили завышение стоимости строительства пешеходных переходов на Московском шоссе. Также аудиторы установили, что некоторые дороги в Самаре отремонтировали не по ГОСТу.
Более того, глава ведомства Ольга Михеева заявила, что опасается за свою жизнь. Это заявление было связано с тем, что неизвестные похитили информацию со служебных компьютеров, где хранились материалы последних контрольных мероприятий, в том числе в отношении региональной корпорации развития и по капитальному ремонту Московского шоссе.
Примечательно, что ликвидация службы не прошла гладко. Сотрудники ведомства написали открытое письмо Генпрокурору, ФСБ России, Роструду и Министерству финансов РФ. Они назвали упразднение ведомства дискриминацией и потребовали защитить их права, пишет 63.ру.
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