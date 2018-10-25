Время — деньги: проезд в транспорте в дневные часы хотят сделать дешевле

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Как считают в ведомстве, это позволит многим пассажирам сэкономить, особенно пенсионерам, домохозяйкам и работающим людям с гибким графиком. В то же время утром и вечером пассажиров станет меньше.Однако эксперты считают удачной лишь первую часть плана, а вот повышать тарифы в самые загруженные часы, по их мнению, власти регионов вряд ли станут, поскольку это было бы "политически сложным" решением.Использование динамических тарифов является мировой практикой, они введены, например, в общественном транспорте Лондона.