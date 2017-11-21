Временно исполняющим обязанности главы государственной инспекции строительного надзора Самарской области стал Владимир Захарин
21 ноября 2017 17:13
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«Врио руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области - заместитель министра строительства Самарской области Захарин Владимир Николаевичо», - указано на сайте Государственной инспекции строительного надзора Самарской области.
До назначения он занимал должность заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры г.о.Самара.
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До назначения он занимал должность заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры г.о.Самара. Политика региона
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