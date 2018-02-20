Временно исполняющим обязанности генерального директора РКЦ «Прогресс» назначен Равиль Ахметов

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Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров отметил, что корпорация не планировала искать замену прежнему руководителю Александру Кирилину, «потому что понимали значение его работы для предприятия, его авторитет в вашем коллективе». «Но, согласно законодательству, мы должны назначить врио гендиректора», — добавил он.Комаров пояснил, что при назначении врио принимали во внимание, что временный руководитель должен быть из «Прогресса», и пообещал предприятию поддержку.