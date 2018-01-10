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Новости /  Политика /  Политика региона  

Возобновил свою работу Совет директоров Тольятти

10 января 2018 20:46
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Члены совета обсуждают актуальные проблемы территории и перспективы социально-экономического развития города.
В среду, 10 января, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти. Глава региона принял участие в заседании городского Совета директоров предприятий при администрации города.
«Работа Совета директоров Тольятти – это уникальный опыт городского управления. У Совета славные традиции, в них – принятие масштабных решений, их успешная реализация. Уверен, совместная работа позволит нам добиваться высоких результатов в вопросах стратегических, направленных на развитие региона и страны», - отметил глава региона.

Врио губернатора подчеркнул, что члены совета – руководители крупнейших предприятий Автограда, представляют интересы своих работников – большинства жителей города, и знают о его проблемах и перспективах.

Напомним, совет директоров Автограда – это действующий не одно десятилетие совещательный орган. Члены совета обсуждают актуальные проблемы территории и перспективы социально-экономического развития города. 2,5 года назад Совет фактически прекратил свое существование. Деятельность Совета директоров на постоянной основе возобновлена по инициативе Дмитрия Азарова, который на первой встрече с мэром Тольятти Сергеем Анташевым поднял вопрос о необходимости работы этого общественного института.

В состав совещательного органа вошли руководители 12 крупнейших предприятий. Возглавляет совет президент ПАО АвтоВАЗ Николя Мор.

На заседании обсудили актуальные направления развития инфраструктуры – реализацию перспективных проектов в образовании, программ по формированию комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий, вопросы местного самоуправления.

О проекте строительства Поволжского православного института рассказал ректор вуза протоиерей Дмитрий Лескин. В числе преимуществ учебного заведения он отметил непрерывную модель образования, а также подчеркнул, что это единственное в городе образовательное учреждение с педагогическим профилем. Сейчас необходимы средства на достройку первой очереди, общежития и комплексного обустройства территории. По словам Дмитрия Лескина, православный институт станет визитной карточкой Тольятти.

Врио губернатора подчеркнул, что решение о создании уникального учебного заведения также принималось на заседании Совета директоров Автограда. Напомним, в 1998-2001 гг. глава региона жил и работал в Тольятти, в то же время являлся членом Совета. По словам Дмитрия Азарова, крайне важно, чтобы строительство института, которое активно поддерживается на федеральном и региональном уровнях, было интересно и городу.

Другим вопросом повестки стало устройство исторического сквера «Маяк» на месте бывшего одноименного кинотеатра в Комсомольском районе. Сквер будет благоустраиваться по инициативе местных жителей на средства крупнейших предприятий города.

«Есть идея – создать в городе знаковое место – Исторический сквер, посвященный истории старого Ставрополя. 280 лет со дня основания города, но его история широко известна только со времен переноса города в период строительства ГЭС», – рассказала директор благотворительного фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина Марина Шубина.

Предполагается, что сквер около речного порта станет местом, где будут начинаться экскурсионные маршруты. Проект предусматривает фонтан с подсветкой, имитирующий плотину ГЭС, макеты Жигулевские гор и Ставрополя-на-Волге. Начало активных работ запланировано на 1 апреля.

Дмитрий Азаров отметил, что проект интересный, но необходимо вынести его на общественное обсуждение, узнать мнение тольяттинцев.
«Вовлеченность людей в принятие решений на местном уровне формирует гражданскую активность, которая является основной движущей силой позитивных преобразований», – акцентировал внимание глава региона.

Необходимо отметить, что результатом каждого рабочего визита главы региона в Автоград являются конкретные решения по развитию Тольятти. В конце года к Дмитрию Азарову обратились жители города с просьбой убрать строительный забор напротив ДКиТ «Тольятти», где традиционно проводились городские праздники. В итоге при поддержке губернатора строительство супермаркета, которое планировалось на этой площадке, было перенесено. В декабре врио губернатора провел в Автограде совещание, посвященное сотрудничеству предприятий региона с ПАО «НоваТЭК», а в ноябре в Тольятти был открыт первый в регионе ПЭТ-центр на базе городской клинической больницы №5, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
10 января 2018  23:58
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.
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