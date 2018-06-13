Возможно, сегодня дан старт «возвращению» в Самарскую область известного политика и журналиста Александра Хинштейна
13 июня 2018 18:10
Г-н Хинштейн впервые стал депутатом от Самарской области в 2011 году, когда Дмитрий Азаров возглавлял Самару, и между ними сложился хорошие отношения. Г-н Хинштейн развил в регионе бурную деятельность. В то же время с Николаем Меркушкиным, который возглавлял Самарскую область в 2012-2017, отношения у Хинштейна не сложились, следствием чего стала не только опала некоторых союзников депутата, но и его собственный вынужденный отказ от переизбрания в Госдуму в 2016 году.
Однако, как только Дмитрий Азаров сам стал губернатором, появилась информация, что вслед за ним вернется и Хинштейн — через озвученную выше схему. И хотя сам Александр Хинштейн категорически отрицал это, он появился вскоре в Самарской области снова, да и прежде не забывал о ней в социальных сетях.
Судя по всему, довыборы на освободившийся депутатский пост пройдут одновременно с губернаторскими — 9 сентября. Выяснить у Александра Хинштейна, намерен ли он баллотироваться на пост депутата не удалось — он не отвечал на звонки на мобильный телефон.
Фото из открытых источников
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