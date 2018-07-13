Я нашел ошибку
Главные новости: 
«Все увидели настоящий характер россиян».
Восприятие России в мире изменилось благодаря ЧМ, считает глава ФИФА Джанни Инфантино
Минтруд ранее предупреждал, что смягчение пенсионной реформы сделает невозможным анонсированный рост пенсий на 1000 рублей в год.
Возглавляемый Путиным ОНФ предложил увеличить переходный период повышения пенсионного возраста «в полтора раза»
Аналогичное наказание со штрафом в размере 300 тысяч рублей суд назначил еще одному фигуранту этого дела.
Экс-замдиректора Эрмитажа получил условный срок за хищение 30 млн рублей
Депутаты и сенаторы обсудят его переход на дипломатическую работу на следующей неделе.
Россия запросила у Минска агреман на назначение Михаила Бабича, полпреда в ПФО, послом в Белоруссии
По ВВП с учетом паритета покупательной способности (ориентир майского указа) Россия остается вне пятерки лучших.
Россия обошла Южную Корею и поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год
К похищению причастны цыгане, заявили в СК, от бизнесмена требовали 20 млн рублей.
Похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» освободили во время штурма дома
Расходы растут быстрее доходов, в долг у банков берут больше, чем кладут на депозиты.
Население России переходит от сберегательной к кредитной модели поведения, заметили эксперты
Применение которых позволит минимизировать ошибки при привлечении врачей к ответственности. В 2017 году СК возбудил против врачей почти 1800 уголовных дел.
СК предложил добавить в Уголовный кодекс две новые статьи для врачей
сегодня  Суббота, 14 июля, 00:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/07:
USD 62.29
0.08
EUR 72.47
-0.21
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Возглавляемый Путиным ОНФ предложил увеличить переходный период повышения пенсионного возраста «в полтора раза»

13 июля 2018 23:32
52
Минтруд ранее предупреждал, что смягчение пенсионной реформы сделает невозможным анонсированный рост пенсий на 1000 рублей в год.
Общероссийский народный фронт (ОНФ; общественное движение, созданное по предложению Владимира Путина) предложит увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста. Пакет инициатив в рамках пенсионной реформы ОНФ передаст в правительство, говорится в сообщении движения, поступившем в РБК.

Новый пенсионный возраст, согласно предложению правительства, составит 65 лет для мужчин и 63 — для женщин (вместо 60 и 55 соответственно). Переходный период реформы должен составить десять лет для мужчин (до 2028 года) и 16 лет для женщин (до 2034 года). Повышение на год каждый год начнется в следующем году и затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Таким образом, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году — в возрасте соответственно 62 и 57 лет и так далее.

Предложение ОНФ предусматривает увеличение этого срока «в полтора раза». Из инициативы следует, что мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 61 и 56 лет соответственно не только в 2020 году, но и в 2021 году. В 2022 году на пенсию выходить никто не будет — каждый третий год будет оставаться пустым с точки зрения притока новых пенсионеров (по действующему предложению правительства — каждый второй год).

62 и 57 лет соответственно пенсионный возраст достигнет только в 2023–2024 году; 63 и 58 лет — в 2026–2027-м; 64 и 59 — в 2029–2030-м; 65 и 60 — в 2032–2033-м. После этого пенсионный возраст для мужчин достигнет своего потолка и будет расти только для женщин. К 2035–2036 годам он достигнет 61 года, к 2038–2039-му — 62 лет, а к 2041 году — 63 лет. Таким образом, переходный период составит 14 лет для мужчин и 23 года для женщин, следует из предложения ОНФ. Первым поколением, вышедшим на пенсию по новому пенсионному возрасту, станут мужчины 1967 года рождения и женщины 1978 года рождения (в нынешнем варианте правительства первыми на пенсию по новому возрасту выходят уже мужчины 1963 года и женщины 1971 года).

Кроме того, ОНФ предлагает сохранять «рабочие места граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет». «Для этого в законодательстве потребуется расширить понятие «предпенсионный возраст» и подвести под него соответствующие гарантии. Одной из дополнительных «страховок» от безработицы для человека предпенсионного возраста должна стать обязательная квота рабочих мест в компаниях и организациях с госучастием», — отмечается в сообщении организации. ОНФ также предлагает ввести региональную дифференциацию по пенсионным возрастам и учитывать продолжительность жизни в разных субъектах.

«Чтобы работодатели активнее привлекали людей пенсионного возраста, потребуется разработать отдельный комплекс стимулирующих мер. Тех, кто на своем предприятии учит или переобучает пожилых людей, а потом дает им работу, нужно поощрять государственными субсидиями, считают в ОНФ. Большую помощь здесь окажет единая цифровая платформа «Работа 60+», которую предлагается создать. Она будет содержать сведения о тех, кто ищет работу в возрасте от 60 и старше, перечень подходящих вакансий», — говорится в релизе. Еще один блок предложений предусматривает для «повышения информативности пенсионной системы» соответствующую единую цифровую платформу.

«Кроме того, требуется установить минимальный уровень доходности от инвестирования пенсионного «капитала». Поступил​о также предложение разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей обеспечивать занятость граждан предпенсионного возраста, в том числе снижая размер отчислений в пенсионный фонд на 2–3%», — указывает ОНФ.

Правительство неоднократно подчеркивало, что повышение пенсионного возраста позволит увеличивать ежемесячные пенсии темпами примерно на 1000 руб. в год (сейчас они лишь индексируются на инфляцию и по факту растут на 400–500 руб. ежегодно). К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Смягчение пенсионной реформы приведет к тому, что таких темпов роста пенсий достичь не удастся. Как говорил замминистра труда Андрей Пудов, правительство не закладывало «в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста». «Изменение подходов к возрасту означает только одно — [в этом случае] меняется и сумма увеличения размера пенсии», — заявлял Пудов.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
13 июля 2018  23:32
Минтруд ранее предупреждал, что смягчение пенсионной реформы сделает невозможным анонсированный рост пенсий на 1000 рублей в год.
Возглавляемый Путиным ОНФ предложил увеличить переходный период повышения пенсионного возраста «в полтора раза»
Минтруд ранее предупреждал, что смягчение пенсионной реформы сделает невозможным анонсированный рост пенсий на 1000 рублей в год.  Политика региона
31
13 июля 2018  22:50
Депутаты и сенаторы обсудят его переход на дипломатическую работу на следующей неделе.
Россия запросила у Минска агреман на назначение Михаила Бабича, полпреда в ПФО, послом в Белоруссии
Депутаты и сенаторы обсудят его переход на дипломатическую работу на следующей неделе.   Политика региона
141
13 июля 2018  22:03
«Письмо носит профилактический характер. В нем ничего не говорится о каких-либо действиях, которые должны предпринять операторы», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор указал операторам, что использование Telegram для общения с абонентами влечет за собой репутационные и иные риски
 «Письмо носит профилактический характер. В нем ничего не говорится о каких-либо действиях, которые должны предпринять операторы», — подчеркнули в... Политика региона
223
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
115
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
122
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
689
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
236
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
316
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
501
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2035
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2457
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
991
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
895
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2610
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1673
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2847
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
245
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
588
Весь список

Мероприятия
Присоединяйся! Прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке Самары
В самарском в Музее Модерна пройдет занятие для детей, посвященное Франции и ее знаменитому окну-розе
Самарский музей модерна открывает сезон велопрогулок
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда