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Вопросы сотрудничества с Китайской народной республикой обсудили в рамках визита в регион официальной делегации
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Вопросы сотрудничества с Китайской народной республикой обсудили в рамках визита в регион официальной делегации

7 ноября 2018 16:09
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В настоящее время с более чем 20-ю провинциями Китая осуществляется торгово-экономическое сотрудничество.
Самарскую область посетила делегация Посольства Китайской Народной Республики в РФ во главе с военным атташе по вопросам обороны – генерал-майором господином Куй Яньвэй. Целью визита иностранных гостей является расширение сотрудничества Самарской области с Китайской Народной Республикой, а также участие в Параде Памяти, посвящённом военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Во вторник, 6 ноября, на площадке Агентства по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ) состоялась официальная встреча делегации КНР с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым, руководством АПИ. Гостям рассказали об инвестиционном потенциале региона, а также представили действующие площадки индустриальных парков Самарской области «Преображенка» и «Чапаевск», особую экономическую зону «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина».

Дмитрий Богданов отметил ряд наиболее перспективных направлений для сотрудничества Самарской области с Китаем при реализации совместных проектов в сферах транспорта, логистики, туризма и создании технопарков, индустриальных парков по страновому принципу.

«В регионе работает три порта, которые могут принимать суда класса «река-море», крупный железнодорожный узел, две федеральные трассы, международный аэропорт «Курумоч». Для китайской стороны может быть интересной реализация инвестпроектов по развитию транспортной инфраструктуры, которые позволили бы обеспечить поставки в КНР зерна и продуктов питания из Самарской области, — пояснил министр. — Мы рассматриваем как вариант создания нового технопарка, так и выделение отдельной зоны в рамках действующих территорий. Эта мера позволит сделать работу китайских инвесторов в регионе максимально комфортной и снимет для них многие организационные вопросы».

Следует отметить, что по итогам первого полугодия 2018 года КНР занимает первое место в общем объеме внешнеторгового оборота Самарской области. В настоящее время с более чем 20-ю провинциями Китая осуществляется торгово-экономическое сотрудничество.

Активно идет взаимодействие в научно-технической сфере, в области образования, молодежной политики. Всё больше студентов и школьников познают основы китайского языка. Подобная тенденция открывает дополнительные возможности для расширения многопланового сотрудничества.

Заместитель Генерального консула Китайской Народной Республики в г. Казани Чэн Вэй отметил высокий экономический потенциал Самарской области и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по обозначенным министром новым направлениям.

«Я убежден, что Самарская область — один из ключевых регионов ПФО для развития плодотворного сотрудничества. Обязательно донесем полученную информацию до наших бизнесменов, думаю, им будут интересны как транспортные проекты, так и работа в технопарках Самарской области и совместная работа в туристической сфере», — заявил он.

Дмитрий Богданов в свою очередь выразил уверенность, что визит делегации Посольства Китайской Народной Республики в РФ во главе с господином Куй Яньвэй внесет значительный вклад в укрепление уже существующих связей между Самарской областью и Китайской Народной Республикой и станет драйвером дальнейшего взаимовыгодного экономического сотрудничества, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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В настоящее время с более чем 20-ю провинциями Китая осуществляется торгово-экономическое сотрудничество.
Вопросы сотрудничества с Китайской народной республикой обсудили в рамках визита в регион официальной делегации
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