Вопрос о признании аварийным дома в Жигулевске вынесут на межведомственную комиссию

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Многоэтажка (239 квартир) была введена в эксплуатацию в ноябре 2007 года, однако уже в 2015 у дома появились трещины на фасаде. Более трех лет жители добиваются признания своего дома аварийным, но вопрос остается нерешенным. В начале этого года, узнав о сложившейся ситуации, Дмитрий Азаров поручил Владимиру Классену провести инструментальную экспертизу конструкций дома. На совещании Глава региона потребовал от мэра города разъяснить актуальную ситуацию и рассказать о ходе работ по определению технического состояния дома.По словам Владимира Классена, на сегодняшний момент ситуация складывается тревожная. Инструментальная экспертиза завершена, и, по мнению специалистов, существуют предпосылки для признания дома аварийным. Этот вопрос планируется вынести на городскую Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нее войдут представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и других. Итогом комиссии станет окончательное решение о состоянии дома и принятие соответствующих мер. В случае, если дом признают аварийным, власти должны быть готовы предоставить для жильцов пункты временного размещения. Мэрия Жигулевска уже прорабатывает потенциальные варианты размещения людей.Дмитрий Азаров поручил провести комиссию как можно быстрее: «Не затягивайте процесс, ситуация тянется три года, люди обоснованно волнуются! Нужно действовать, а не ждать!» Глава региона также подчеркнул, что, если потребуется, регион готов оказать властям Жигулевска необходимую помощь в проведении строительно-монтажных работ по восстановлению эксплуатационного состояния здания.Глава региона поручил профильному департаменту совместно с властями Жигулевска разобраться в том, почему компания-застройщик ООО «Ипотечная строительная компания» пришла к банкротству: «Вы должны понимать, кто там был акционерами, учредителями. Исследуйте ситуацию на предмет, не было ли преднамеренного банкротства. Если есть основания предполагать умысел, подготовьте документы для передачи в правоохранительные органы».Кроме того, подчеркнул Дмитрий Азаров, необходимо четко и слаженно, в полном соответствии с законом, проработать вопросы оповещения людей о расселении, предоставления им мест в пунктах размещения в случае, если ситуация будет признана чрезвычайной, передает пресс-служба облправительства.