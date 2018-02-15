Вопрос доплаты к пенсии Меркушкина будет рассматривать специально созданная группа

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Закон, позволивший получать дополнительные деньги бывшим чиновникам-пенсионерам, покинувшим область, принят еще в конце 2012 года, но тогда остался незамеченным. Депутат губдумы Михаил Матвеев предложил отменить этот закон, но облпарламент неоднократно отказывался рассматривать его инициативу. 15 февраля вопрос — довольно неожиданно — все же включили в повестку заседания комитета по социальной политике.Однако прийти к какому-либо решению парламентарии не смогли. Во-первых, всем юристам, дававшим заключение на законопроект Матвеева, не понравилась идея отменить доплаты «задним числом» — депутат-оппозиционер хотел, чтобы действие пункта о назначении доплат уехавшим из региона отменили с 2012 года. То есть те, кто уже получил деньги, должны были каким-то образом возвращать их в бюджет региона. Кроме того, представители облпрокуратуры и администрации губернатора высказались в том духе, что отмена доплаты ухудшит положение получающих их пенсионеров.Впрочем, и против законопроекта комитет голосовать не стал. Единоросс Николай Ренц даже поддержал в целом идею отмены наделавших шума доплат. В итоге доработать документ должна рабочая группа. Вынести окончательный вариант на рассмотрение облпарламента планируется 27 февраля.Сейчас 15 бывших госслужащих, покинувших Самарскую область, получают доплату к пенсии. Ежегодно на это уходит порядка 5 млн рублей из областного бюджета.Фото: «СО» ОНЛАЙН