Вооруженный ракетами опытный образец экраноплана «Орлан» будет создан в России в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года
30 июля 2018 21:57
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По его словам, экраноплан будет охранять Северный морской путь. «Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море», — подчеркнул Борисов, добавив, что экраноплан также могут использовать для спасения экипажей кораблей.
В июле 2017 года стало известно, что в России в 2019–2020 годах создадут новый экраноплан «Чайка» водоизмещением 54 т для нужд Минобороны. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщал исполнительный директор компании «Радар ММС» Иван Анцев.
По его словам, экраноплан сможет нести грузы весом до 15 т, а также выполнять поисково-спасательные операции и проводить разведку. «Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами — от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса», — подчеркивал Анцев.
Экраноплан передвигается при помощи экранного эффекта (как на воздушной подушке) за счет нагнетания набегающих потоков воздуха. Таким образом он движется по воздуху на высоте нескольких метров от земли.
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