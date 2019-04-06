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Володин предложил дополнить Конституцию положением об участии Госдумы в формировании правительства

6 апреля 2019 21:00
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При этом Володин подчеркнул, что базовые положения Конституции незыблемы.
Как передает РИА Новости, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил дополнить Конституцию положением об участии Госдумы в формировании правительства.

В интервью интернет-редакции сайта Госдумы он напомнил, что сейчас нижняя палата парламента только дает согласие президенту на назначение председателя правительства.

Также спикер призвал детализировать в Конституции нормы отчета кабмина перед парламентом.

"На мой взгляд, совершенно правильно были сделаны шаги по внесению изменений в Конституцию в 2008 году. Речь идет о поправках в пункт "в" статьи 103 и пункт "а" статьи 114 Конституции России, которыми были установлены нормы об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой", — отметил политик.

При этом Володин подчеркнул, что базовые положения Конституции незыблемы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу Володина "новым предложением".

В конце января спикер Госдумы заявил, что в Конституции отсутствует должный баланс ветвей власти. По его мнению, у парламента есть возможности, чтобы играть ключевую роль в анализе эффективности Основного закона. Володин предложил расширить полномочия Госдумы по контролю исполнения прав. Подобная мера, по мнению спикера, позволит устранить недостатки Конституции, которые заключаются в перекосе в пользу исполнительной власти. Он отметил, что его позицию поддерживают председатель Конституционного суда и "многие другие специалисты".

В Совфеде отметили, что верхняя палата парламента готова рассмотреть предложение Володина о внесении изменений в Конституцию. 


Фото:   соцсети
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Комментарии



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