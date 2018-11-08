Я нашел ошибку
Главные новости: 
По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет.
На открытом Путиным месторождении нашли "царь-алмаз" массой более 50 карат
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.
В Самаре четырех сотрудников полиции задержали при получении взятки в 600 тысяч рублей
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.
Проблемный томограф подводит «Современные медицинские технологии» под банкротство
По словам польского президента Анджея Дуды, поставку природного газа лоббировал лично американский лидер Дональд Трамп.
Польша подписала многолетнее соглашение на поставку газа из США
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар», совершило кражу имущества на 1,232 млн руб.
Полиция заинтересовалась крупной кражей из магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар»
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР.
Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России
Учёные проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей сайта и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далёкие родственники.
Учёные выяснили, насколько гены влияют на долголетие
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в ведущих клиниках России и Европы.
В Самарской областной больнице им. Середавина состоялось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию учреждения
сегодня  Пятница, 9 ноября, 02:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/11:
USD 66.22
0.13
EUR 75.67
-0.01
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России

8 ноября 2018 22:42
98
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР.
Как сообщает РБК, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации на Украине. Они касаются трех физических лиц и девяти организаций, которые или участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма, или нарушали права человека на полуострове и на Донбассе, сообщил Волкер журналистам, но не назвал имена и названия. Его слова передает корреспондент РБК. Спецпредставитель сообщил, что о санкциях будет объявлено 8 ноября.

В тексте санкций, которые должны быть опубликованы на сайте ​Минфина США, впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украины лежит на России, сказал Волкер, поскольку Москва признана оккупантом этих территорий.​

Спецпредставитель США убежден: Россия все еще отказывается исполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с востока Украины. В связи с этим дипломат указал на готовность Америки усиливать экономический прессинг на Россию, чтобы ускорить урегулирование: «Мы готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени ужесточать санкционный режим, если Россия не предпринимает шаги в сторону завершения конфликта».

По утверждению Волкера, новые санкции подкрепляют позицию, занятую в отношении Крыма Госдепартаментом США. «Мы готовы к продолжительной конфронтации с Россией по поводу статуса Крыма», — заявил Волкер в четверг. В июле 2018 года Помпео выступил с так называемой Крымской декларацией. В ней он подчеркнул, что «США отказываются признавать претензии Кремля на суверенитет в отношении украинского Крыма».

Санкции перед выборами

О новых санкциях Волкер сообщил за четыре дня до выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Главный претендент за пост главы ДНР — Денис Пушилин. Он стал временно исполняющим обязанности главы республики в сентябре, после убийства 31 августа Александра Захарченко. До этого Пушилин возглавлял верховный совет ДНР и представлял самопровозглашенную республику на переговорах в Минске. В ЛНР главный претендент — Леонид Пасечник. Он также исполняет обязанности главы самопровозглашенной республики с ноября 2017 года.

Американский дипломат назвал голосование нелегитимным. По словам Волкера, выборы в Донецке и Луганске противоречат минским соглашениям, которые призывают восстановить конституционный строй Украины. Кроме того, сепаратистские территории находятся в состоянии оккупации, а поэтому там невозможно добиться прозрачности избирательных процессов, добавил Волкер.

Против проведения выборов в ДНР и ЛНР выступают ЕС и участники «нормандского формата» — Германия, Франция и Украина. 30 октября США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша обсудили предстоящие выборы на заседании Совбеза ООН. Они назвали их незаконными и не вписывающимися в минские договоренности. Президент Украины Петр Порошенко предстоящее голосование ранее называл «фейковым». Конфликт на юго-востоке Украины, по его мнению, можно урегулировать только после проведения честных и прозрачных демократических выборов в соответствии с украинским законодательством. «В комплексе мер по выполнению минских соглашений предусмотрено согласование сторонами лишь проведения местных выборов. О выборах глав государств и депутатов парламентов там нет ни слова», — парировал Пушилин.

Отсутствие подвижек в урегулировании конфликта невыгодно ни Москве, ни украинцам, отметил Волкер. Россия несет серьезный экономический урон из-за санкций, а вооруженные столкновения угрожают безопасности простых граждан в регионе, констатировал он. С июля 2017 года по октябрь 2018-го в результате конфликта погибли около 450 гражданских лиц, уточнил Волкер.

Создать подходящие условия для реализации минских соглашений позволило бы введение на территорию Украины международного контингента ООН для обеспечения там безопасности, однако Москва тормозит этот процесс, отметил Волкер. Предложенная Россией альтернатива — введение ограниченного контингента ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ, по его мнению, недостаточна для стабилизации обстановки на Украине.

Для России, как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чрезвычайно важно, кто будет руководить этими регионами. Минским соглашениям выборы в ДНР и ЛНР, как считают в Москве, не противоречат.​

Единственной страной в мире, признавшей самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, является Южная Осетия. Москва считает ДНР и ЛНР украинскими регионами. Тем не менее в феврале прошлого года РБК выяснил, что паспорта граждан этих республик начали принимать российские перевозчики. Так, граждане ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами «Российских железных дорог», авиакомпаний и гостиниц. Собственные документы непризнанные республики стали выдавать с 2015 года. На январь 2017 года из 4 млн жителей ДНР документы, как писал РБК, получили около 40 тыс. человек.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
8 ноября 2018  22:42
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР.
Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в... Политика региона
97
8 ноября 2018  20:35
Его кандидатура была предложена Советом думы и единогласно поддержана членами комитета. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября.
Михаил Матвеев возглавил комитет губернской думы по местному самоуправлениию
Его кандидатура была предложена Советом думы и единогласно поддержана членами комитета. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14... Политика региона
181
8 ноября 2018  18:28
Состоялись рабочие встречи с руководством предприятий, на которых обсуждались перспективы сотрудничества.
Сегодня "Пегас Агро" и "Евротехнику" посетили послы Габона и Сенегала
Состоялись рабочие встречи с руководством предприятий, на которых обсуждались перспективы сотрудничества.  Политика региона
175
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
643
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
465
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
453
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
680
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
757
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
740
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
761
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
679
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1342
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
573
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
593
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1052
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1418
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1477
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2602
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной больнице им. Середавина состоялось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию учреждения
XI Музыкальный фестиваль «Мариинский» в Самаре
В Самаре пройдет III Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2018»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные