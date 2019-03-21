Волгоградская облдума сняла полномочия с оскорбившего пенсионеров депутата
21 марта 2019 22:04
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По данным облдумы, 14 марта Набиев написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. На заседании в четверг депутаты поддержали его решение.
В начале марта в соцсетях появилось видео, на котором областной депутат во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что у тех, кто работал, нормальная пенсия — 20-25 тысяч, а восемь тысяч получают "тунеядцы и алкаши".
По его словам, малоимущие сами виноваты в своем положении. Набиев также предложил установить доплату к пенсии не более 1000 или 500 рублей.
После высказывания областного депутата секретарь Волгоградского регионального отделения "Единой России" Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова чиновника. Тринадцатого марта Набиева единогласным решением исключили из партии.
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