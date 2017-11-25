Война мэров и губернаторов в регионах наносит ущерб крупным городам, заявил Алексей Кудрин

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«Это мешало», — напомнил Кудрин. «Я знаю, сегодня [есть] проблема в отношениях между губернаторами и мэрами крупных городов. Обычно сегодня война между губернаторами и мэрами крупных городов заканчивается победой губернаторов в ущерб развитию городов. Переносятся полномочия в субъект Российской Федерации, в городах вводятся сити-менеджеры, подчиненные губернатору. А губернатор отвечает и за сельские районы, ему нужно выравнивать уровень жизни», — рассказал Кудрин.Бюджетная обеспеченность крупных городов (столиц регионов) ниже, чем у средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов, отметил Кудрин.В России можно насчитать 20 точек, где «концентрируется» вся жизнь страны, сказал Кудрин, это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов, рассказал Кудрин: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара– Ульяновск.Кудрин оценил вклад приезжающих в Москву из регионов. По месту работы приезжие платят налогов на 180 млрд руб. по состоянию на прошлый год. Если бы их платили по месту жительства, то 90 млрд руб. пришлось бы на Подмосковье, а еще столько же — на другие регионы, посчитал Кудрин.Нужна программа по поддержке роста агломераций, это «жизненно важный» вопрос не только для экономики, но и для социального самочувствия. Люди из крупных городов, особенно за Уралом, на Дальнем Востоке, «не чувствуют, что живут в современном мире», они не должны уступать Южной Корее, Китаю, Японии. Возможно, стоит даже создать государственные программы по перераспределению ресурсов между регионами и центром, рассуждал Кудрин, дать им новые строительные полномочия, а также полномочия в области финансов, медицины, образования, транспортного обеспечения. «Не загонять в узкие рамки нынешнего понимания бюджетного кодекса, сделать более гибкими» — подчеркнул Кудрин.Фото: Станислав Красильников/ТАСС