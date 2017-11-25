Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.
Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов
Об этом она сказала на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ).
На выборах 2018 года никакой «команды принуждать голосовать сверху» не будет, заверила глава ЦИК Элла Памфилова
Сейчас их бюджетная обеспеченность ниже средней по России.
Война мэров и губернаторов в регионах наносит ущерб крупным городам, заявил Алексей Кудрин
Легендарный коллектив поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарском театре оперы и балета отметили 65-летний юбилей Волжского русского народного хора
Рыбак рассказал, что выловил рыбу в районе Приволжья.
Самарец поймал в Волге европейского угря.
Пострадавших нет. Трамвай получил серьёзные повреждения.
В Самаре на улице Мечникова КАМАЗ не пропустил трамвай
В Самаре возобновят продажу транспортных карт в кассах метро
В Самаре возобновят продажу транспортных карт в кассах метро
Следующий матч
В последнем матче года "Крылья Советов" сыграли вничью с ярославским "Шинником" - 3:3
сегодня  Воскресенье,26 ноября, 03:05
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/11:
USD 58.53
0.07
EUR 69.33
0.15
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Война мэров и губернаторов в регионах наносит ущерб крупным городам, заявил Алексей Кудрин

25 ноября 2017 23:12
140
Сейчас их бюджетная обеспеченность ниже средней по России.
При мэре Москвы Юрии Лужкове столица «воевала» с Подмосковьем, рассказал председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в ходе дискуссии с нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая проходит в рамках Общероссийского гражданского форума, передает корреспондент РБК.

«Это мешало», — напомнил Кудрин. «Я знаю, сегодня [есть] проблема в отношениях между губернаторами и мэрами крупных городов. Обычно сегодня война между губернаторами и мэрами крупных городов заканчивается победой губернаторов в ущерб развитию городов. Переносятся полномочия в субъект Российской Федерации, в городах вводятся сити-менеджеры, подчиненные губернатору. А губернатор отвечает и за сельские районы, ему нужно выравнивать уровень жизни», — рассказал Кудрин.

Бюджетная обеспеченность крупных городов (столиц регионов) ниже, чем у средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов, отметил Кудрин.

В России можно насчитать 20 точек, где «концентрируется» вся жизнь страны, сказал Кудрин, это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов, рассказал Кудрин: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара– Ульяновск.

Кудрин оценил вклад приезжающих в Москву из регионов. По месту работы приезжие платят налогов на 180 млрд руб. по состоянию на прошлый год. Если бы их платили по месту жительства, то 90 млрд руб. пришлось бы на Подмосковье, а еще столько же — на другие регионы, посчитал Кудрин.

Нужна программа по поддержке роста агломераций, это «жизненно важный» вопрос не только для экономики, но и для социального самочувствия. Люди из крупных городов, особенно за Уралом, на Дальнем Востоке, «не чувствуют, что живут в современном мире», они не должны уступать Южной Корее, Китаю, Японии. Возможно, стоит даже создать государственные программы по перераспределению ресурсов между регионами и центром, рассуждал Кудрин, дать им новые строительные полномочия, а также полномочия в области финансов, медицины, образования, транспортного обеспечения. «Не загонять в узкие рамки нынешнего понимания бюджетного кодекса, сделать более гибкими» — подчеркнул Кудрин.




Фото: Станислав Красильников/ТАСС


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
25 ноября 2017  23:34
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.
Кудрин придумал, как уменьшить разницу в уровне жизни российских регионов
Он считает, что нужно дать субъектам разные права в определённых сферах: в образовании, экономике и так далее.  Политика региона
148
25 ноября 2017  23:27
Об этом она сказала на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ).
На выборах 2018 года никакой «команды принуждать голосовать сверху» не будет, заверила глава ЦИК Элла Памфилова
Об этом она сказала на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ). Политика региона
144
25 ноября 2017  23:12
Сейчас их бюджетная обеспеченность ниже средней по России.
Война мэров и губернаторов в регионах наносит ущерб крупным городам, заявил Алексей Кудрин
Сейчас их бюджетная обеспеченность ниже средней по России.    Политика региона
139
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1896
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1320
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1219
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4795
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1694
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8570
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2409
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9741
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2797
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1419
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1405
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1746
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1636
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1371
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3001
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета отметили 65-летний юбилей Волжского русского народного хора
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарец поймал в Волге европейского угря.

90

На выборах 2018 года никакой «команды принуждать голосовать сверху» не будет, заверила глава ЦИК Элла Памфилова

48

В Самаре на улице Мечникова КАМАЗ не пропустил трамвай

47
за неделю

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2381

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2349

В Самаре появится Северное шоссе

2202
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда