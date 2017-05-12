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Новости /  Политика /  Политика региона  

Во сколько обойдется приведение газона «Санкт-Петербург Арены» в норму

12 мая 2017 15:52
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ФИФА разрешила проводить матчи Кубка конфедераций на «Санкт-Петербург Арене», газон которой с трудом выдержал две тестовые игры. Владельцы стадиона пообещали привести поле в норму. По оценке экспертов, это будет стоить до 26 млн руб.
Как сообщает РБК, ФИФА разрешила проводить матчи Кубка конфедераций на «Санкт-Петербург Арене», газон которой с трудом выдержал две тестовые игры. Владельцы стадиона пообещали привести поле в норму. По оценке экспертов, это будет стоить до 26 млн руб.

Эксперты ФИФА, экстренно приехавшие в Санкт-Петербург после сообщений о неготовности газона н​ового стадиона «Санкт-Петербург Арена» к проведению футбольных матчей, признали арену пригодной для проведения матчей Кубка конфедераций, который стартует на четырех российских стадионах менее чем через шесть недель.

При этом по итогам совещания 11 мая, в котором помимо экспертов ФИФА приняли участие представители оргкомитета «Россия-2018», футбольного клуба «Зенит» и администрации Санкт-Петербурга, «Зениту» разрешено не проводить последнюю домашнюю игру сезона (против «Краснодара») на новом стадионе. «Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле... к матчам Кубка конфедераций ФИФА 2017 и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», — говорится в официальном заявлении по итогам совещания, распространенном оргкомитетом «Россия-2018».

Ранее сообщалось, что петербургская команда обязана сыграть на стадионе на Крестовском острове три матча российского первенства (два из них, против «Урала» и «Терека», уже сыграны), поскольку такое требование выдвигала ФИФА с целью протестировать новую арену в рабочем режиме. В итоге за третий тест ФИФА согласилась зачесть музыкальный фестиваль «Радио Зенит», прошедший на стадионе 22 февраля 2017 года.

«По результатам наблюдений оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики зрителей. При этом оставшееся время до проведения Кубка конфедераций все вовлеченные в приготовление к турниру стороны смогут использовать для дальнейших работ по созданию сервисов, направленных на повышение комфорта болельщиков и уровня гостеприимства», — говорится в заявлении оргкомитета.

При этом ни в оргкомитете, ни в пресс-службе ФК «Зенит» не ответили на запрос РБК, как планируется восстанавливать поле «Санкт-Петербург Арены» — менять газон либо реставрировать нынешний.

Несчастливый газон

Две игры «Зенита» на новом стадионе, транслировавшиеся в эфире «Матч ТВ», наглядно продемонстрировали состояние газона.

Матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 7 мая между «Зенитом» и «Тереком», закончившийся поражением петербуржцев 0:1, однозначно дал понять: поле непригодно для игры. Еще до выхода команд на арену было заметно, что газон как минимум неидеален — поле изобиловало проплешинами и участками с явно увядшей травой.


Игроки Артем Дзюба («Зенит») и Уилкер Анхель («Терек», слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Терек» (Грозный)

В ходе матча претензии стали серьезнее: многие игровые действия заканчивались тем, что футболисты вырывали большие куски дерна из футбольного поля. К перерыву газон покрылся кочками и ямами, менявшими направление мяча. Гол в ворота «Зенита» был забит после того, как бутса форварда грозненцев Мбенга буквально утонула в районе штрафной площадки «Зенита», и отскочивший от его застрявшей ноги мяч полетел по непредсказуемой для вратаря и защитников траектории. «Как тренеру мне было интересно поле в Петербурге. Конечно, оно плохое. Когда Аблай Мбенг забивал, у него нога по колено залезла в землю», — прокомментировал этот эпизод тренер грозненцев Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ».

​Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча с «Тереком» тоже поделился впечатлениями от газона. «Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине (Луческу с 2004 по 2016 год тренировал донецкий «Шахтер». — РБК] ни ранней весной, ни поздней осенью за все 13 лет, что я там работал. Даже у аутсайдеров — у «Полтавы», ни у кого», — заявил румынский специалист.

Спустя два дня, 9 мая, СМИ со ссылкой на источники в «Зените» сообщили, что планировавшийся на 17 мая матч с «Краснодаром» «Зенит» проведет на стадионе «Петровский» из-за плохого состояния газона на новой арене. Источники утверждали, что «Зенит» в ультимативной форме отказался играть на «Санкт-Петербург Арене».

На совещании 11 мая это решение было официально подтверждено: матч с «Краснодаром» состоится на домашней арене сине-бело-голубых — СК «Петровский».

Спасительные рулоны

Опрошенные РБК представители компаний, специализирующиеся на возведении спортсооружений, в том числе на подготовке натуральных газонов, еще до первой игры на «Санкт-Петербург Арене» выражали сомнение, что поле будет пригодно для спортивных соревнований. По их словам, основной технологической проблемой арены изначально являлась недостаточная глубина так называемого корыта — чаши, в которой размещается газон со всей «внутренней инженерией». «Пирог» стандартного поля (трава и минимум три слоя песка и щебня с коммуникациями, обеспечивающими дренаж и подогрев. — РБК) имеет глубину 45 см, в техзадании по «Санкт-Петербургу» было 40 см, — говорит собеседник РБК из компании, принимавшей участие в конкурсе на создание газона. — Это требует нестандартного, даже уникального решения». Недостаточно глубокое «корыто», по его словам, не дает возможности нормально работать коммуникациям, поддерживающим газон в должном состоянии.

Подряд на строительство газона «Санкт-Петербург Арены» реализовала компания «Бамард», давний партнер Минспорта и РФС. За день до приезда комиссии ФИФА руководители «Бамарда» были недоступны для комментариев. Утром 11 мая в приемной гендиректора компании РБК сообщили, что руководство «срочно вызвали в Санкт-Петербург».

Даже если бы нынешний газон восстановлению не подлежал, ситуацию можно было бы спасти, утверждает представитель крупной компании, занимающейся футбольными газонами. «За месяц с небольшим сделать новое поле со всей начинкой и засеять новую траву они, конечно, не успеют, — говорит собеседник РБК. — Но в качестве временного решения на «Санкт-Петербург Арене» можно было бы уложить рулонный газон. Он выдержит месяц, что и необходимо для проведения Кубка конфедераций».

Так называемые рулонные газоны — это натуральные газоны, выращиваемые в специальных питомниках. Их перевозят к месту монтажа свернутыми. При этом внутренняя «начинка» поля — системы дренажа, обогрева и т. д. — остаются прежними. «Рулонный газон толщиной 4 см можно укладывать за пару дней и еще через день играть», — говорит собеседник РБК. По его словам, цена такого газона зависит от производителя и качества и составляет несколько десятков тысяч долларов. «Проблема только в том, что с учетом подготовки основных и тренировочных полей к чемпионату мира все российские питомники, где выращиваются такие газоны, уже завалены работой», — говорит он.

В петербургской компании «Дизайн-Мастер» сообщили, что примерная стоимость рулонного газона для стадиона «Санкт-Петербург Арены» составит 2,064 млн руб. (215 руб. за 1 кв. м). Представители сайта rulonnyi-gazon.ru натуральное спортивное покрытие такой площади оценили в 1,4–1,6 млн руб. (155–170 руб. за 1 кв. м). Согласно ценам, указанным в прейскурантах порталов gazon1.ru и almazstroygrupp.ru, стоимость газона может составить около 2,1 млн руб. (около 218 руб. за 1 кв. м).

По данным «Фонтанка.Ру», на «Санкт-Петербург Арене» могли постелить газон из российского питомника голландской фирмы Queens Grass International. По данным официального сайта компании, она выращивала поля для таких стадионов, как «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед»), «Сан-Сиро» («Милан») и «Ювентус» (Турин).

Директор компании Queens Grass Стивен Ринкс отказался комментировать ситуацию с газоном на стадионе «Зенита», сообщили РБК в приемной компании.

Как рассказал РБК представитель Queens Grass, компания предлагает четыре вида газона разного возраста. Цена за укладку 1 кв. м — от 1 тыс. руб. (однолетний газон) до 2,7 тыс. руб. (трехлетний). При этом газон поставляется в 20-метровых рулонах шириной 1 м. Вес такого рулона — 1,5 т. Исходя из площади поля стадиона «Санкт-Петербург» (9840 кв. м) стоимость газона от Queens Grass могла бы составить от 9,8 млн до 26,5 млн руб.

Оплачивать работы по восстановлению газона придется правительству Санкт-Петербурга. Футбольный клуб «Зенит» не подписал акт о приеме арены, и де-юре она находится в управлении принадлежащей городу «Дирекции по управлению спортивными сооружениями», а клуб лишь арендует стадион на каждую конкретную игру. В случае, если уже после проведения Кубка конфедераций будет принято решение о необходимости замены всего поля со всеми инженерными коммуникациями, расходы на проектировку и создание нового газона составят до $3 млн.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС


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Во сколько обойдется приведение газона «Санкт-Петербург Арены» в норму
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