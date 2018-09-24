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Новости /  Политика /  Политика региона  

Во главе самарского МЭРИТ ждут Дмитрия Богданова

24 сентября 2018 22:02
127
Предполагается, что окончательно решение будет оформлено на этой неделе.
О том, что Дмитрий Богданов уже уволился с прежнего места работы в Ульяновской области, сообщили многие СМИ соседнего региона. По их же данным, отставка вице-губернатора связана с переходом на новое место работы, но какое именно — осталось неясным, передает «СО» ОНЛАЙН.

Однако сегодня осведомленный источник «СО» ОНЛАЙН» в правительстве Самарской области подтвердил, что Дмитрию Богданову поступило предложение от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова занять пост министра экономического развития и инвестиций. Предполагается, что окончательно решение будет оформлено на этой неделе.

Зампредом правительства Ульяновской области г-н Богданов работал с лета прошлого года. До этого практически вся его карьера была связана с Самарской областью, а точнее — с городом Тольятти, уроженцем которого он является. С 2001 по 2009 годы Дмитрий Богданов работал в компнаии «Электромонтаж», где с 2001 по 2009 годы был инженером и начальником управления качества и развития. В 2009–2010 гг. стал директором «РОСБИ-Р» (совладельцем которого он сам же и являлся).

В 2010–2011 гг. из собственного бизнеса вышел и стал наемным менеджером в департаменте региональной политики Внешэкономбанка, а именно — заместителем начальника управления по инвестиционному консультированию и экспертизе проектов моногородов. Затем недолго работал начальником управления по работе с российскими резидентами ЗАО «Жигулевская долина».

В 2012 году, после избрания мэром Тольятти Сергея Андреева г-н Богданов возглавил местный городской департамент экономического развития. И здесь трудился уже все пять лет, пока в Тольятти не сменилась власть. Летом 2017 года Дмитрий Богданов перешел на работу в правительство Ульяновской области. Там он занял должность заместителя председателя правительства и курировал блок развития. А 20 сентября этого года написал заявление об уходе по собственному желанию. Комментирую свою отставку изданию «Улпресса», Дмитрий Богданов заявил, что его «переход в другой регион плановый, согласованный с губернатором». Но раскрыть, какой это регион и какая должность, отказался.

Место главы минэкономразвития Самарской области стало вакантно после того, как Александр Кобенко перешел на работу в «Национальную инжиниринговую корпорацию» операционным директором. Пока обязанности министра исполняет Михаил Жданов. 



Фото:    «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



Политика региона
24 сентября 2018  23:30
Согласно опросу, большинство местных жителей поддерживают в этом решении курс своего правительства.
Эксперты выяснили отношение японцев к мирному договору с Россией
Согласно опросу, большинство местных жителей поддерживают в этом решении курс своего правительства.  Политика региона
0
24 сентября 2018  22:02
Предполагается, что окончательно решение будет оформлено на этой неделе.
Во главе самарского МЭРИТ ждут Дмитрия Богданова
Предполагается, что окончательно решение будет оформлено на этой неделе.  Политика региона
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