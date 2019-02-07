Власти потратят почти 2 млрд рублей на изоляцию рунета
7 февраля 2019 22:51
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На что уйдут деньги
На создание и работу Центра управления сетью общего пользования, плюс на эксплуатацию информационной системы мониторинга связи общего пользования.
На новую инфраструктуру власти потратят:
в 2019 году — 597 млн рублей
в 2020 году — 699 млн рублей
в 2021 году — 546 млн рублей
Большая часть средств уже прописана в программе Цифровая экономика.
Роскомнадзору поручено отвечать за разработку программно-аппаратных средств для мониторинга внешних угроз мирового интернета.
Вероятное отключение России от мирового интернета начали обсуждать в декабре прошлого года. Кажется, теперь ситуация накаляется, вопрос становится всё более серьёзным.
Фото: iphones.ru
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